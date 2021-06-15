Из космоса сняли виллу, где пройдет встреча Путина и Байдена 16 июня 2021
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Из космоса сняли виллу, где пройдет встреча Путина и Байдена 16 июня 2021

11:04:016/15/2021Фото: Роскосмоса
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Городские власти призвали жителей Женевы по возможности оставаться дома в день саммита, указывая на неизбежность перекрытых дорог и улиц.

Президенты РФ и США проведут переговоры 16 июня в усадьбе Ла-Гранж

Роскосмос обнародовал фотографии из космоса виллы Ла-Гранж, на которой 16 июня встретятся президенты России Владимир Путин и США Джо Байден. Снимки сделал российский спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П".

"Накануне этой встречи российский спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" запечатлел приозерную усадьбу Ла-Гранж", - сообщили 15 июня в Роскосмосе.

Начало саммита запланировано на 14:00 мск (13:00 по местному времени). Переговоры пройдут сначала в узком формате, а затем с участием делегаций. Продолжительность саммита зависит от того, как пойдет дискуссия и как будут настроены лидеры государств.

Как сообщали СМИ, подготовка территории усадьбы к проведению саммита началась еще в начале недели. Власти ведут работы по благоустройству и обеспечению безопасности. Военные и полиция оцепили парковую зону по причинам "исключительной важности". Вокруг парка возвели заграждения с радарами и средствами ПВО. В районе курсируют автомобили и спецтехника. Также на время встречи над Женевой запретят полеты любых видов летательных аппаратов.

Городские власти призвали жителей Женевы по возможности оставаться дома в день саммита, указывая на неизбежность перекрытых дорог и улиц. Местные компании попросили обеспечить своим сотрудникам удаленный формат работы.

Усадьба Ла-Гранж излюбленное месть отдыха женевцев

Поместье XVIII века Ла-Гранж является памятником истории и культуры Швейцарии и излюбленным местом отдыха жителей Женевы. Усадьба ведет свою историю с 1660-х годов. В 1706 году его приобрел банкир Марк Люллэн, сыновья которого между 1768 и 1773 годом построили усадьбу и разбили на территории сад во французском стиле. В 1800 году виллу с парком купил Франсуа Фавр, женевский судовладелец, разбогатевший на торговле с Востоком и перевозках через порт Марселя.

Семья Фавр модернизировала парк, в частности, был построен монументальный вход со львами, пергола (навес из вьющихся растений, служащий защитой от солнца) и оранжерея.

Позднее здесь появилась библиотека. В XIX веке на вилле уже проходили официальные приемы. Так, в 1864 году в главном здании усадьбы устроили заключительный прием по случаю подписания Первой Женевской конвенции, регулирующей охрану и облегчение участи больных и раненых солдат на войне.

В 1917 году Уильям Фавр (1843–1918), швейцарский политик и меценат, при котором в парке создали изогнутые дорожки, пруд и обустроили сад камней, завещал усадьбу городу Женева. В 1969 году в поместье состоялась грандиозная месса, которую провел Папа Римский Павел VI. На ней присутствовали около 70 тыс. человек.

После Второй мировой войны в парке был высажен розарий, благодаря которому появился Женевский международный конкурс новых сортов роз. В 2021 году планируется его модернизация, в ходе которой его преобразуют в розовый сад, где цветы будут расти естественным образом без применения каких-либо химикатов. В парке растет множество кедров, возраст которых превышает 200 лет, столетние дубы и буки. Кроме того, на территории расположен альпинарий с рододендронами.

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