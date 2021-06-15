Поиски пропавшего без вести 4-летнего Коли остановлены в лесу под Новосибирском

Поиски 4-летнего мальчика, потерявшегося в лесу под Новосибирском, завершены. Об этом вечером во вторник сообщила представитель поискового отряда "ЛизаАлерт Новосибирск" Елизавета Лиманская.
-Мальчика нашла девушка в СНТ "Генетик", сидел в кустах, назвал свой адрес, девушка увезла его домой. На поиски успели выехать 60 человек и собака — это и опытные поисковики, и горожане, увидевшие сообщение в соцсетях, - рассказала Лиманская, поблагодарив всех за оперативный сбор.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ребенка, пропавшего во время прогулки по лесу в Барышевском сельсовете у горнолыжного комплекса Ключи, добровольцы и полиция искали несколько часов.
Волонтеры объявляли срочный сбор на поиски мальчика, та как часть отряда находится на поиске заблудившегося в лесу мужчины в Ордынском районе. Остальные поехали в Ключи.
С нашедшимся Колей сейчас все в порядке.