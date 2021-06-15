Поиски пропавшего без вести 4-летнего Коли остановлены в лесу под Новосибирском
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Поиски пропавшего без вести 4-летнего Коли остановлены в лесу под Новосибирском

11:23:486/15/2021Фото: МВД
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Волонтеры объявляли срочный сбор на поиски мальчика, та как часть отряда находится на поиске заблудившегося в лесу мужчины в Ордынском районе. Остальные поехали в Ключи.

Ребенок пропал 27 апреля
Мальчика искали полицейские и волонтеры

Поиски 4-летнего мальчика, потерявшегося в лесу под Новосибирском, завершены. Об этом вечером во вторник сообщила представитель поискового отряда "ЛизаАлерт Новосибирск" Елизавета Лиманская.

-Мальчика нашла девушка в СНТ "Генетик", сидел в кустах, назвал свой адрес, девушка увезла его домой. На поиски успели выехать 60 человек и собака — это и опытные поисковики, и горожане, увидевшие сообщение в соцсетях, - рассказала Лиманская, поблагодарив всех за оперативный сбор.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ребенка, пропавшего во время прогулки по лесу в Барышевском сельсовете у горнолыжного комплекса Ключи, добровольцы и полиция искали несколько часов.

Волонтеры объявляли срочный сбор на поиски мальчика, та как часть отряда находится на поиске заблудившегося в лесу мужчины в Ордынском районе. Остальные поехали в Ключи.

С нашедшимся Колей сейчас все в порядке.

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