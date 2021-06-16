Календарь дачника на 16 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
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Календарь дачника на 16 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:186/16/2021Фото: pixabay
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Продолжается собирание энергии, соков и питательных веществ от корней растений и сосредоточение ее в плодах и листьях.

Календарь дачника на 16 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня

16 июня 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 7 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака ДеваПроцент освещенности Луны составляет 31%. Восход Луны в 09:37, а закат в 00:46.

Хронология лунных дней


  • 6 лунный день c 08:15 15.06.2021 по 09:37 16.06.2021
  • 7 лунный день c 09:37 16.06.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Дева (±)

Луна в знаке Дева. Это малоплодородный знак. Хорош для посева однолетних цветов. При посеве и посадке под этим знаком получаются прекрасные, но мелковатые цветы.

Овощные растения, посеянные в эти дни, развивают хорошую корневую систему и хорошо приспосабливаются, но обычно малоурожайны, не дают семян, а немногочисленные плоды недостаточно сочны. Их вкус и запах также ослаблены.

Хорошо сажать декоративные растения, не предназначенные для плодоношения, т.к. будет много мелких красивых цветов.

Благоприятно в деве:


  • посев и посадка не на обильный урожай однолетних цветов, невысоких декоративных деревьев и кустарников не предназначенные для плодоношения, вьющихся и ползучих растений, земляники;
  • пикировка и пересадка растений, особенно посеянных в Раке, Скорпионе и Рыбах. Они быстро оправятся от ран, полученных при пересадке;
  • деление и пересадка многолетних цветов, размножение отводками;
  • любая обрезка, полив растений;
  • внесение минеральных удобрений, органических удобрений, а также удобрение калием, если требуется;
  • заготовка корней лекарственных растений.

Возможно:


  • посев и посадка однолетних цветов, овощных культур, которые не рассчитаны на высокий урожай и на семена;
  • прополка, вспашка, рыхление и окучивание;
  • опрыскивание и окуривание от болезней и вредителей, закладка компоста;
  • уборка на длительное хранение всех культур, включая выкопку картофеля;
  • выкопка луковичных;
  • заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.

Возможны в деве посев и посадка следующих культур:


  • лиан, вьющихся, растений с воздушными корнями;
  • овощных: огурцы , перец горький;
  • пряно-зеленых: анис, артишок, валериана, петрушка, укроп;
  • плодово-ягодных: виноград, крыжовник;
  • цветов: астра, бархатцы, василек, георгин, гвоздика, гладиолус, дельфиниум, душистый горошек, ирис, календула, крокусы, лилейные, мак, маргаритка, маттиола, незабудка, пион, примула, флокс, цинния, шалфей;
  • комнатных растений: аукуба, драцена, монстера делициоза, роициссус ромбический, сциндапсус, фатсия японская, филодендрон (гитаровидный, лазящий), циссус (антарктический, полосатый, разноцветный).

Не благоприятно в деве:


  • замачивать семена;
  • нежелательно также вынимать квашенную капусту.

Овощные растения, посеянные в эти дни, развивают хорошую корневую систему и хорошо приспосабливаются, но обычно малоурожайны, не дают семян, а немногочисленные плоды недостаточно сочны.

7 лунный день (+)

16 июня 2021 года в 12:00 — 7 лунный день. Считается благоприятным для садоводства. Продолжается собирание энергии, соков и питательных веществ от корней растений и сосредоточение ее в плодах и листьях.

Рекомендуется в 7 лунный день:


  • посадка, пересадка, внесение удобрений и прививок;
  • уборка урожая растений, у которых съедобны вершки (томаты, фрукты, ягоды, кабачки, патиссоны, горох, фасоль, тыквы, огурцы, перец и др.);
  • уборка урожая цветочных культур и лекарственных растений;
  • уборка урожая корнеплодов;
  • поливка, причем как можно чаще;
  • заготовка черенков, покос газона, сбор трав;
  • обработка земли и сбор семян;
  • консервирование и другие заготовки на зиму, квашение, засолка;

Не рекомендуется в 7 лунный день:


  • уборка ботвы и листьев;
  • обрезка и пикировка растений.

Будьте осторожны, обрабатывая землю. Инструментом можно легко повредить корни и молодые побеги растений, которые в этот период очень болезненно реагируют на любые манипуляции.

Растущая Луна (+)

Луна находится в фазе Растущая Луна. Циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.

Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.

На растущей Луне благоприятно:


  • посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
  • посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
  • обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
  • прививка.

На растущей Луне не благоприятно:


  • Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.


Источник: mirkosmosa.ru

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