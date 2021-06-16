Как возник и какого числа будет праздник День отца в 2021 году?
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Как возник и какого числа будет праздник День отца в 2021 году?

3:20:516/16/2021Фото: pixabay
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Праздник отмечается не только в США, но и в России, Великобритании, Канаде, Ирландии, Нидерландах, Франции, Армении и других странах мира.

В России официальный статус этот праздник получил только в 2008 году

День отца всегда отмечается в 3-е воскресенье первого месяца лета, в 2021 году это 20 июня.

Идея проведение Дня отца как праздника появилась в далеком 1910 году, но статус национального он приобрел впервые в Америке только в 1972 году по указу президента Никсона. Инициатором чествования отцов стала жительница Америки, который после смерти матери смог вырастить сам отец, при том. что она была в семье не единственным ребенком. Она хотела выразить признательность своему отцу, а в его лице — всем заботливым отцам.

Праздник отмечается не только в США, но и в России и во многих других странах мира. Но в разных странах даты празднования установлены свои.

Поскольку праздник в России совсем молодой, то официальных традиций нет, но первое, что стараются устроить семьи - семейный праздничный ужин.

Многодетным папам вручаются подарки и грамоты от муниципалитетов, проводятся концерты и праздничные программы. Этот праздник всегда отмечается в выходной день, а потому есть прекрасная возможность провести этот день всем вместе.

В этот день распространена традиция дарить своим отцам подарки, собираться всей семьей за праздничным столом и говорить добрые пожелания отцам.

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