С Днём африканского ребенка открытки на 16 июня и от души поздравления
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С Днём африканского ребенка открытки на 16 июня и от души поздравления

6:05:196/16/2021Фото: pixabay
0

Праздник «Международный день африканского ребенка » или «День защиты детей Африки» в 2021 году отмечается 16 июня, в среду.

День африканского ребенка

В далекой жаркой Африке в палящий летний зной
Мечтает о кораблике мальчишка озорной.
Он строит свою лодочку из желтого песка,
Мечтая, чтобы лодочка по джунглям поплыла.
Пускай мечты исполнятся, и счастлив будь, малыш,
Пусть мирно светит солнышко средь африканских крыш,
Пусть беды отгоняются невидимой рукой,
Пусть ангелы-хранители всегда идут с тобой.
Автор: Ирина Матвиенко

День африканского ребенка

Пусть не становится благотворительность –
Модой для «звездных людей»,
Пусть каждый чувствует свою ответственность
За африканских детей,
Что без средств существованья
Борются за свою жизнь!
Давайте ж поможем в минуты отчаянья
Детям и станем добрей!
Автор: Алина Николаева

День африканского ребенка

Источник: pozdrav.ru

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