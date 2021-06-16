С Днём африканского ребенка открытки на 16 июня и от души поздравления

В далекой жаркой Африке в палящий летний зной
Мечтает о кораблике мальчишка озорной.
Он строит свою лодочку из желтого песка,
Мечтая, чтобы лодочка по джунглям поплыла.
Пускай мечты исполнятся, и счастлив будь, малыш,
Пусть мирно светит солнышко средь африканских крыш,
Пусть беды отгоняются невидимой рукой,
Пусть ангелы-хранители всегда идут с тобой.
Автор: Ирина Матвиенко
Пусть не становится благотворительность –
Модой для «звездных людей»,
Пусть каждый чувствует свою ответственность
За африканских детей,
Что без средств существованья
Борются за свою жизнь!
Давайте ж поможем в минуты отчаянья
Детям и станем добрей!
Автор: Алина Николаева
Источник: pozdrav.ru