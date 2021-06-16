Дизайнерские открытки на Семик или Зеленые святки 17 июня и славянские поздравления
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Дизайнерские открытки на Семик или Зеленые святки 17 июня и славянские поздравления

6:45:456/16/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Семик — восточнославянский праздник весенне-летнего календарного периода; отмечается на седьмой четверг после Пасхи, за три дня до Троицы.

Семик

Праздник есть такой – Семик,
У него народный лик,
Он с языческих времён,
И загадок полон он!

С ним в права вступает лето,
Поздравляю тебя с этим!
И желаю всей душой
Встретить праздник нам родной!

***

Меж весной и летом есть один рубеж
И сегодня на полях как будто бы мятеж:
Девушки и юноши танцуют у костра,
Урожая просят у небес с утра.
Пусть в эти Святки солнышко проснется
И лето яркой зеленью повсюду разольется,
Пусть Семик сегодня удачу принесет
И урожайный, точно, будет этот год!

Семик

Хоровод вокруг берёзы
Уже впору затевать,
И в душе метаморфозы
В этот праздник ощущать.

Этот день Семик зовётся,
Предков дух в нём отражён,
В вашем сердце отзовётся
Светлой радостью пусть он!

***

В Семик весна и лето навеки разойдутся
И солнышко окутает собою все поля,
И ветры буйные сегодня понесутся
Отсюда, вдаль, за горизонты, в тихие края.
Пусть в Семик с лучами радость поиграет
И надежда в сердце снова забредет,
Пусть Семик нам снова лето обещает
И все зазеленеет вмиг, и снова зацветет!

Семик

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