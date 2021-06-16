С Первым полетом женщины в космос 16 июня: поздравления для самых смелых

Однажды лишь за час по свету,
Новость чрезвычайная разнеслась,
Все говорили, что в стране Советов,
Женщина просторы космоса поднялась!
И звучала ракета «Восток» в эфире,
И совершала запланированный полет,
И красовалась в современной кабине,
Терешкова - женщина первый пилот!
***
Однажды новость разнеслась по свету,
Что для женщин преград больше нету,
Равноправие миром теперь правит,
И женщина в космос сама вылетает.
Вот это новость, вот это сенсация,
Чего добилась русская нация,
Во многом мы смогли других обойти,
И вот первая женщина – космонавт в пути.
***
Однажды женщина сделать сумела,
По тем временам совершенно невероятное,
И вот она однажды на ракете улетела,
В просторы космоса нашего необъятного,
Сегодня памятный день наступает,
И я всем космонавтам здоровья желаю,
Чтобы покорились вам просторы вселенной,
И жизнь была интересной и необыкновенной!
***
Космос – это тема до конца не раскрыта,
Хотя за годы уже довольно избитая,
Но есть в этой теме и большие сенсации,
И гордость для всей русской нации,
Первая женщина была отправлена,
И на ракете в космический мир доставлена,
Ее фамилия - Терешкова, все ее знаем,
И в этот день ее смелость мы восхваляем!
Источник: pozdravkin.com