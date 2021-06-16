Когда сажать перцы по лунному календарю с 16 по 30 июня в 2021 года: как ухаживать и добиться богатого урожая
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Когда сажать перцы по лунному календарю с 16 по 30 июня в 2021 года: как ухаживать и добиться богатого урожая

6:20:246/16/2021Фото: pixabay
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Соблюдая ряд простых правил, можно собрать богатый урожай. Для хорошего роста растения необходимо сделать примерно такие же условия, как и у томатов. Но есть и небольшие отличия, температура воздуха и его влажность должны быть намного выше.

Как правило всходы перцев чаще всего выращивают в теплицах

Для настоящего огородника дачный сезон не заканчивается никогда, поэтому и лунный посевной календарь на 2021 год у него всегда под рукой. Осталось полмесяца до конца июня, а это значит, что пора проверить в какой фазе луны закончится этот месяц.

Лунный календарь показывает, что с 11 до 23 июня будет растущий месяц, а это значит, что наступит самый благоприятный период для посевов и высадки саженцев, в том числе и перцев.

Как правило всходы перцев чаще всего выращивают в теплицах. И уход за культурами, растущими в теплице, несколько отличается, нежели на открытом грунте.

Соблюдая ряд простых правил, можно собрать богатый урожай. Для хорошего роста растения необходимо сделать примерно такие же условия, как и у томатов. Но есть и небольшие отличия, температура воздуха и его влажность должны быть намного выше.

Необходимо установить температуру помещения не ниже 21 градус, а с появлением первых ростков ее можно понизить до 18 градусов.

Посадка перцев в теплице происходит через два месяца после посева. Саженцы высаживают на расстоянии 45 см друг от друга. После этого культуру достаточно хорошо поливают, используя при этом жидкие удобрения, и придерживаясь температурного режима. Если перец плохо поливать, то он будет ощущать дефицит, вследствие чего стебли станут древеснеть и могут опасть завязи с листьями. Но не нужно переборщить с поливом, поскольку перец не выносит переизбытка влаги.

В первый раз подкармливать рассаду нужно через 8 – 10 дней, после ее высадки. Если растение еще не образовало бутоны, нужно использовать больше азотные удобрения. Это помогает развиваться цветкам и плодам. Когда появятся первые плоды, лучше подойдет удобрение с фосфором и калием.

При растущей Луне хорошо использовать минеральные удобрения, чтобы подкармливать растения.

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