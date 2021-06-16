Как бороться с медведкой в июне на огороде?

Кто такая медведка? Это настоящий кошмар для любого огородника.
Медведка - насекомое, которое представляет опасность для выращиваемых овощей на даче. Этот вредитель любит полакомиться корнями молодых растений и семенами.
Свое имя медведка получила за неуклюжесть и немного несуразный вид: кто сравнивает ее с коричневым кузнечиком или раком. Продолговатое насекомое, слегка непропорциональное, темно-зеленого оттенка. Общая длина тела обычно не превышает пяти см, при этом оно как бы разделено на две части: на голове у нее щупальца и усы, а грудь и голова защищены панцирем. И расположенные вдоль тела крылья.
На самом деле медведка тоже приносит пользу, благодаря ее рытью подземных тоннелей обеспечивается аэрация почвы. Также в их рацион входят и другие насекомые, которые вредят урожаю.
Но несмотря на это, бороться с медведкой все-таки надо. Поскольку от нее все-равно страдает огород. Она может подрезать корни растений во время своих прокопок. Это может привести к гибели овощной культуры.
Самый действенный способ для отпугивания этого насекомого - керосин. Топливо смешивается с песком в пропорции: 1 кг песка и 50-40 мл керосина на каждый квадратный метр участка. Такой способ хорошо подойдет для теплицы.
Получившуюся смесь желательно внести в борозды по всему периметру теплицы или парника. Можно также использовать веревки, смоченные в керосине.
Если не нравится способ с резко пахнувшим керосином, то можно использовать хвойные ветки. Их аромат куда приятнее, но не для медведки - ее отпугивает запах хвойных растений. Хвойные ветки измельчают и раскидывают между рядов растений. Их также можно присыпать землей – аромат дерева будет сохранен на долгое время.