Как бороться с медведкой в июне на огороде?
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16.06
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Как бороться с медведкой в июне на огороде?

5:20:236/16/2021Фото: pixabay
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Свое имя медведка получила за неуклюжесть и немного несуразный вид.

Самый действенный способ для отпугивания этого насекомого - керосин

Кто такая медведка? Это настоящий кошмар для любого огородника.

Медведка - насекомое, которое представляет опасность для выращиваемых овощей на даче. Этот вредитель любит полакомиться корнями молодых растений и семенами.

Свое имя медведка получила за неуклюжесть и немного несуразный вид: кто сравнивает ее с коричневым кузнечиком или раком. Продолговатое насекомое, слегка непропорциональное, темно-зеленого оттенка. Общая длина тела обычно не превышает пяти см, при этом оно как бы разделено на две части: на голове у нее щупальца и усы, а грудь и голова защищены панцирем. И расположенные вдоль тела крылья.

На самом деле медведка тоже приносит пользу, благодаря ее рытью подземных тоннелей обеспечивается аэрация почвы. Также в их рацион входят и другие насекомые, которые вредят урожаю.

Но несмотря на это, бороться с медведкой все-таки надо. Поскольку от нее все-равно страдает огород. Она может подрезать корни растений во время своих прокопок. Это может привести к гибели овощной культуры.

Самый действенный способ для отпугивания этого насекомого - керосин. Топливо смешивается с песком в пропорции: 1 кг песка и 50-40 мл керосина на каждый квадратный метр участка. Такой способ хорошо подойдет для теплицы.

Получившуюся смесь желательно внести в борозды по всему периметру теплицы или парника. Можно также использовать веревки, смоченные в керосине.

Если не нравится способ с резко пахнувшим керосином, то можно использовать хвойные ветки. Их аромат куда приятнее, но не для медведки - ее отпугивает запах хвойных растений. Хвойные ветки измельчают и раскидывают между рядов растений. Их также можно присыпать землей – аромат дерева будет сохранен на долгое время.

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