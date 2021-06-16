Какие молитвы читать православным в Троицу 20 июня дома и в церкви?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какие молитвы читать православным в Троицу 20 июня дома и в церкви?

7:20:276/16/2021Фото: pixabay
0

В церкви в этот день принято отстаивать службу, которая на Троицу длится достаточно долго и считается особенной.

В церкви в этот день принято отстаивать службу

20 июня 2021 года будет отмечаться один из самых главных православных праздников - День Святой Троицы.

В этот день христиане с самого утра идут в храмы или отмечают Троицу дома, порой выезжая на природу, поскольку праздник всегда выпадает на воскресенье, который обычно считается выходным днем.

В церкви в этот день принято отстаивать службу, которая на Троицу длится достаточно долго и считается особенной. После Литургии совершается Вечерня по обычному плану. На этой Вечерни читаются три молитвы с коленопреклонением.




Три возраста, когда человек резко стареет: запомни
Собчак и больной бобер: анекдот Норкина вызвал дикий хохот
Не 36.6 — какая температура на самом деле считается нормой
Ученые назвали неожиданный способ защиты от COVID
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Три возраста, когда человек резко стареет: запомни
Собчак и больной бобер: анекдот Норкина вызвал дикий хохот
Не 36.6 — какая температура на самом деле считается нормой
Ученые назвали неожиданный способ защиты от COVID
традициитроицамолитвапраздники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы отмечаете Троицу?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскСильнейшая магнитная буря 17 июня 2021: это конец трехдневного геомагнитного шторма?
    5:45:28 6/17/2021
    Сильнейшая магнитная буря 17 июня 2021: это конец трехдневного геомагнитного шторма?
    17 июня - День борьбы с засухой: поздравления для тех, кто любит природу
    5:02:44 6/17/2021
    17 июня - День борьбы с засухой: поздравления для тех, кто любит природу
    Продукт, лечащий заболевания печени, открыли ученые
    5:00:09 6/17/2021
    Продукт, лечащий заболевания печени, открыли ученые
    Кто такой Хасбик?
    4:00:41 6/17/2021
    Кто такой Хасбик?
    Ретроградный Юпитер в Рыбах исполнит мечты 3 знаков зодиака с 20 июня 2021 года
    3:00:04 6/17/2021
    Ретроградный Юпитер в Рыбах исполнит мечты 3 знаков зодиака с 20 июня 2021 года
    Что увидел в пасти кита Майкл Паккард, рассказал всему миру его сын
    2:30:11 6/17/2021
    Что увидел в пасти кита Майкл Паккард, рассказал всему миру его сын
    Введение во храм Пресвятой Богородицы – 2021: точная дата, православные традиции и категорические запреты дня
    2:00:30 6/17/2021
    Введение во храм Пресвятой Богородицы – 2021: точная дата, православные традиции и категорические запреты дня
    Кто такой Распутин?
    1:00:31 6/17/2021
    Кто такой Распутин?
    Почему 17 июня можно отпевать заложных покойников на Троицу умерших
    12:20:45 6/17/2021
    Почему 17 июня можно отпевать заложных покойников на Троицу умерших
    Путин назвал Навального "этот гражданин" на пресс-конференции после переговоров с Байденом
    11:30:26 6/16/2021
    Путин назвал Навального "этот гражданин" на пресс-конференции после переговоров с Байденом