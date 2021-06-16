Какие молитвы читать православным в Троицу 20 июня дома и в церкви?

20 июня 2021 года будет отмечаться один из самых главных православных праздников - День Святой Троицы.
В этот день христиане с самого утра идут в храмы или отмечают Троицу дома, порой выезжая на природу, поскольку праздник всегда выпадает на воскресенье, который обычно считается выходным днем.
В церкви в этот день принято отстаивать службу, которая на Троицу длится достаточно долго и считается особенной. После Литургии совершается Вечерня по обычному плану. На этой Вечерни читаются три молитвы с коленопреклонением.