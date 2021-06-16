16 июня - День рождения ВДНХ: уникальные открытки и красивые поздравления в стихах

Лучами солнце разбудило птичьи трели,
И жизнь течет не хороша и не плоха.
Но, как приятно всей компанией в апреле,
А лучше летом посетить ВДНХ.
Там, где сверкают своей радугой фонтаны.
Где "Золотые бабы" с "Каменным цветком".
И где как прежде не звенят уже стаканы
Весенним теплым райским вечерком.
Какой денек сегодня выдался! На славу!
Повеселели на глазах девчонки вмиг.
Уже им хочется в фонтанчиках поплавать
И озорные огоньки в глазах у них.
Там по аллейкам вьются стайки малолеток,
Страдая поиском крутого жениха.
Еще не раз нас здесь увидишь этим летом,
Мы не прощаемся. Привет, ВДНХ!
Конечно, новое названье приживется.
Да, только мне оно уж больно режет слух.
И у меня язык не повернется
Ругнутся аббревиатурой из трех букв.
Когда-то тратились здесь денег кубометры.
Бродили толпами кто сеял и пахал.
Ты для кого то будешь Выставочным центром,
А для меня ты навсегда ВДНХ.
Источник: realrocks.ru