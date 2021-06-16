16 июня - День рождения ВДНХ: уникальные открытки и красивые поздравления в стихах
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

16 июня - День рождения ВДНХ: уникальные открытки и красивые поздравления в стихах

10:20:236/16/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

16 июня 1959 года в Москве открылась Выставка достижений народного хозяйства

День рождения Выставки Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ)

Лучами солнце разбудило птичьи трели,

И жизнь течет не хороша и не плоха.

Но, как приятно всей компанией в апреле,

А лучше летом посетить ВДНХ.

Там, где сверкают своей радугой фонтаны.

Где "Золотые бабы" с "Каменным цветком".

И где как прежде не звенят уже стаканы

Весенним теплым райским вечерком.

День рождения Выставки Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ)

Какой денек сегодня выдался! На славу!

Повеселели на глазах девчонки вмиг.

Уже им хочется в фонтанчиках поплавать

И озорные огоньки в глазах у них.

Там по аллейкам вьются стайки малолеток,

Страдая поиском крутого жениха.

Еще не раз нас здесь увидишь этим летом,

Мы не прощаемся. Привет, ВДНХ!

День рождения Выставки Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ)

Конечно, новое названье приживется.

Да, только мне оно уж больно режет слух.

И у меня язык не повернется

Ругнутся аббревиатурой из трех букв.

Когда-то тратились здесь денег кубометры.

Бродили толпами кто сеял и пахал.

Ты для кого то будешь Выставочным центром,

А для меня ты навсегда ВДНХ.

Источник: realrocks.ru

Ощущения, которые всегда появляются незадолго до инфаркта
Вот за что Бородина не может простить Омарова
«На глазах слезы»: украинцы не ожидали такого от россиян
Этот продукт нельзя сочетать с огурцом: а мы любим именно так
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ресторан вызвал полицию на выпускном из-за наряда школьницы
Фраза, после которой вас примут даже в переполненную больницу
Не 36.6 — какая температура на самом деле считается нормой
Вся правда о том, как организм переносит Covid-вакцину в старости
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткидень вднх
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскНовые подробности смертельного ДТП: Мотоциклист Иван Мельников приехал в Бердск и разбился о столб из Кемеровской области
    10:19:48 6/16/2021
    Новые подробности смертельного ДТП: Мотоциклист Иван Мельников приехал в Бердск и разбился о столб из Кемеровской области
    Кто может дважды заразиться коронавирусом, стало известно
    10:14:44 6/16/2021
    Кто может дважды заразиться коронавирусом, стало известно
    Прямая трансляция матча Россия — Финляндия на Евро-2020: Во сколько начало игры 16 июня 2021
    10:06:08 6/16/2021
    Прямая трансляция матча Россия — Финляндия на Евро-2020: Во сколько начало игры 16 июня 2021
    Сборная Франции обыграла Германию благодаря автоголу на Евро-2020 со счетом 1:0
    9:59:39 6/16/2021
    Сборная Франции обыграла Германию благодаря автоголу на Евро-2020 со счетом 1:0
    В Сеть утекли скриншоты дизайна новой операционной системы Windows 11
    9:43:04 6/16/2021
    В Сеть утекли скриншоты дизайна новой операционной системы Windows 11
    Какой следующий рекорд установит Роналду?
    9:37:04 6/16/2021
    Какой следующий рекорд установит Роналду?
    БердскНасмерть разбился 27-летний байкер Иван Мельников возле Универмага в Бердске. Фото и видео с места трагедии
    9:34:50 6/16/2021
    Насмерть разбился 27-летний байкер Иван Мельников возле Универмага в Бердске. Фото и видео с места трагедии
    Анджелина Джоли приехала к экс-супругу с бутылкой вина
    9:28:19 6/16/2021
    Анджелина Джоли приехала к экс-супругу с бутылкой вина
    За кражу денег из здания МИД дали пять лет колонии
    9:20:41 6/16/2021
    За кражу денег из здания МИД дали пять лет колонии
    Календарь дачника на 16 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:18 6/16/2021
    Календарь дачника на 16 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?