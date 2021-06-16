Ударит по каждому магнитная буря в июне 2021: Можно ли избежать скачков давления?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ударит по каждому магнитная буря в июне 2021: Можно ли избежать скачков давления?

1:20:406/16/2021Фото: pixabay
0

Лучшим вариантом будет - полноценный отдых от любых событий, которые могут спровоцировать стресс.

Необходимо заранее следить за периодом появления магнитного шторма

Влияние магнитных бурь всегда происходит на людей, предрасположенных к метеочувствительности, по разным данным к такой категории относится 50 – 70 % населения земного шара. Сильнее всего воздействие оказывается на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным или пониженным артериальным давлением, психическими расстройствами и вегетососудистой дистонией. Что касается здорового молодого организма, то на них колебания практически не влияют.

Геомагнитные колебания уже начались 14 июня, но особо сильный удар ожидается 16 июня - его сила продержится на четырехбалльной отметке – в то же время планетарный индекс подрастет до 12. Из-за бессонницы за день может возникнуть апатия, упадок сил и концентрации, головокружения. Самое сложное время суток, с точки зрения геомагнитных возмущений – с утра и до полудня.

Как уменьшить влияние магнитной бури

Метеочувствительным людям, а также имеющим хронические заболевания, необходимо заранее следить за периодом появления магнитного шторма, чтобы подготовиться и обезопасить себя от негативного влияния погодных условий. Лучшим вариантом будет - полноценный отдых от любых событий, которые могут спровоцировать стресс.

Помимо физических нагрузок и стрессов, избегайте переедания - все это увеличивает нагрузку на центральную систему;

Не употребляйте алкоголь и ограничьте в рационе жирную пищу, потому что они повышают уровень холестерина;

Не рекомендуется резко вставать с постели, из-за этого усиливается головокружение с головной болью, особенно у гипотоников.

Добавьте в свой рацион больше фруктов и овоще, пейте много чистой воды.

Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Еще 9 июня работала в ГД: что на самом деле сгубило сестру Шойгу
Экспертиза останков пилота MH17 доказывает один страшный факт
Три возраста, когда человек резко стареет: запомни
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Еще 9 июня работала в ГД: что на самом деле сгубило сестру Шойгу
Экспертиза останков пилота MH17 доказывает один страшный факт
Экспертиза останков пилота MH17 раскрыла неприятную правду
прогнозмагнитная бурярекомендацииметеозависимость
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

На вас воздействуют магнитные бури?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскЖена и 6-летний сын остались у погибшего в Бердске мотоциклиста Ивана Мельникова на Ducati. Новые подробности смертельного ДТП
    1:27:49 6/16/2021
    Жена и 6-летний сын остались у погибшего в Бердске мотоциклиста Ивана Мельникова на Ducati. Новые подробности смертельного ДТП
    Ударит по каждому магнитная буря в июне 2021: Можно ли избежать скачков давления?
    1:20:40 6/16/2021
    Ударит по каждому магнитная буря в июне 2021: Можно ли избежать скачков давления?
    Почему люди не хотят иметь высокую зарплату, объяснила психолог
    1:16:36 6/16/2021
    Почему люди не хотят иметь высокую зарплату, объяснила психолог
    БердскКрепкий сон пьяницы около мусорки и именной скамейки попал на фото в парке Бердска
    1:09:45 6/16/2021
    Крепкий сон пьяницы около мусорки и именной скамейки попал на фото в парке Бердска
    В Москве приятель изрезал подругу и ее мать. А потом сжег квартиру
    12:54:50 6/16/2021
    В Москве приятель изрезал подругу и ее мать. А потом сжег квартиру
    БердскКак умника-врач из «красной зоны» Ольга Сычевая спасла Павла Плахотникова в Бердске: История из первых уст
    12:52:01 6/16/2021
    Как умника-врач из «красной зоны» Ольга Сычевая спасла Павла Плахотникова в Бердске: История из первых уст
    В Москве женщина выбросила из окна 3-месячную дочку своей знакомой
    12:46:02 6/16/2021
    В Москве женщина выбросила из окна 3-месячную дочку своей знакомой
    БердскВ Бердске назначен новый исполняющий обязанности прокурора. Им стал Василий Калиниченко
    12:36:55 6/16/2021
    В Бердске назначен новый исполняющий обязанности прокурора. Им стал Василий Калиниченко
    Промышленный альпинист сорвался с бизнес-центра Лига-Капитал и погиб в Новосибирске
    12:14:23 6/16/2021
    Промышленный альпинист сорвался с бизнес-центра Лига-Капитал и погиб в Новосибирске
    Что может защитить от коронавируса: Неожиданный ответ дали ученые
    12:02:05 6/16/2021
    Что может защитить от коронавируса: Неожиданный ответ дали ученые