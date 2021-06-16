Ударит по каждому магнитная буря в июне 2021: Можно ли избежать скачков давления?

Влияние магнитных бурь всегда происходит на людей, предрасположенных к метеочувствительности, по разным данным к такой категории относится 50 – 70 % населения земного шара. Сильнее всего воздействие оказывается на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным или пониженным артериальным давлением, психическими расстройствами и вегетососудистой дистонией. Что касается здорового молодого организма, то на них колебания практически не влияют.
Геомагнитные колебания уже начались 14 июня, но особо сильный удар ожидается 16 июня - его сила продержится на четырехбалльной отметке – в то же время планетарный индекс подрастет до 12. Из-за бессонницы за день может возникнуть апатия, упадок сил и концентрации, головокружения. Самое сложное время суток, с точки зрения геомагнитных возмущений – с утра и до полудня.
Как уменьшить влияние магнитной бури
Метеочувствительным людям, а также имеющим хронические заболевания, необходимо заранее следить за периодом появления магнитного шторма, чтобы подготовиться и обезопасить себя от негативного влияния погодных условий. Лучшим вариантом будет - полноценный отдых от любых событий, которые могут спровоцировать стресс.
Помимо физических нагрузок и стрессов, избегайте переедания - все это увеличивает нагрузку на центральную систему;
Не употребляйте алкоголь и ограничьте в рационе жирную пищу, потому что они повышают уровень холестерина;
Не рекомендуется резко вставать с постели, из-за этого усиливается головокружение с головной болью, особенно у гипотоников.
Добавьте в свой рацион больше фруктов и овоще, пейте много чистой воды.