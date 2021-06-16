День Петра и Павла-2021: традиции, запреты и обязательные дела
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День Петра и Павла-2021: традиции, запреты и обязательные дела

2:00:156/16/2021,Мария РодченковаФото: pixabay.com
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День Петра и Павла празднуется 12 июля. Согласно Библии, в этот день оба апостола умерли мученической смертью - один был распят, а второму отрубили голову.

На Руси этот день назывался Петровым и был связан с прощанием с весной и встречей лета

В этот христианский праздник все верующие вспоминают учеников Иисуса Христа - апостолов Петра и Павла. О традициях, запретах дня и об обязательных делах - в нашем материале.

День Петра и Павла празднуется 12 июля. Согласно Библии, в этот день оба апостола умерли мученической смертью - один был распят, а второму отрубили голову. Как верные сторонники учения Христа, они занимались проповедью до самого конца и смогли привлечь на свою сторону множество людей, выполняя свою миссию. Традиция почитать этих святых появилась еще в Римской Империи, когда христианство только зарождалось. Кроме этого, 12 июля связан с мощами Святых, которые были перенесены во втором веке нашей эры.

В день памяти Святых Апостолов православные христиане посещают церкви, где проходят праздничные службы. Как раз в эту дату завершается Петров пост, поэтому можно собраться в кругу семьи за праздничной трапезой без ограничений в продуктах. В этот день не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, венчаться в церкви, хотя обычные свадьбы с росписью в ЗАГСе не запрещены. В День Петра и Павла нельзя ругаться, ссориться, иметь негативные или грустные мысли, вести себя агрессивно, гадать или выполнять какие-либо ритуалы, не связанные с христианской религией. Не следует злоупотреблять алкогольными напитками. Также лучше не купаться в реках и озерах, заниматься огородом или садом. Как и практически в любой религиозный праздник, приветствуется занятие благотворительностью, помощь нуждающимся.

На Руси этот день назывался Петровым и был связан с прощанием с весной и встречей лета. Из-за этого славяне организовывали гуляния, водили хороводы, участвовали в играх. Раньше было принято молиться о богатом урожае. Кроме этого, у апостолов просили избавления от лихорадки или горячки. Также славяне верили, что в ночь перед 12 числом проявляется нечистая сила, поэтому жглись костры, которые от нее защищали. Сам праздник нередко связывали с солнцем, поэтому существовали традиции “караулить” его. В некоторых регионах было принято умываться водой, считалось, что это действие имеет благотворное влияние. Особенно внимательно раньше следили за погодой, с ней связывались многие приметы. Например, если в этот день стоит жара, то можно начинать косить.

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