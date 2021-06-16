Как правильно заполнить чек изобилия на Полнолуние 24 июня 2021 года
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Как правильно заполнить чек изобилия на Полнолуние 24 июня 2021 года

10:20:396/16/2021Фото: pixabay
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Напишите зачем вам изобилие - важный момент, который определяет точную конечную цель для получения каких-то благ или денег.

Чек изобилия в полнолуние, это инструмент для улучшения любой сферы в вашей жизни

Чек изобилия чаще всего используется для притяжения в жизнь большого достатка. Хотя само изобилие не столько связано с деньгами, сколько это могут быть и подарки или комплименты, а также работа мечты, новые друзья, выигрыши. Это говорит о возможности заполнить на все, что для вас считается изобилием. В том числе на приобретение новой любви, здоровья.

Чек изобилия в полнолуние, которое будет 24 июня 2021 года, это инструмент для улучшения любой сферы в вашей жизни. Но как он работает? Когда мы думаем о том, чего хотим на самом деле, таким образом мы вибрируем отсутствие нашей мечты. Чтобы изменить это, хорошо помогает создание своего чека изобилия, о котором потом позаботится Вселенная.

Как заполнить чек изобилия

Для начала возьмите в момент полнолуния чистый листок бумаги.

Напишите свое имя вверху листочка.

Напишите “оплачено полностью” - когда вы заполняете свой чек изобилия, то вы можете выбрать между написанием ”оплачено полностью” или написать точную сумму, которую вы собираетесь проявить в своей жизни.

Напишите зачем вам изобилие - важный момент, который определяет точную конечную цель для получения каких-то благ или денег.

В конце напишите дату заполнения.

А на обратной стороне чека напишите свое имя.

Оставьте его на видном месте, а через две недели, перед полнолуние, сожгите листок.

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