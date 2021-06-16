7 июля Иван Купала 2021: точная дата, традиции, запреты и ритуалы дня

Праздник Ивана Купалы стали праздновать еще в языческое время до того, как было принято христианство. Он стал одним из известнейших праздничных дней язычников славян, посвященный самому длинному дню и максимальному расцвету природы.
День 7 июля с древних времени считали волшебным и его посвящали гуляниям и обрядам к божеству плодородия - Купале. Раньше от всего сердца верили, что в этот праздник три основных духа - земли, воды и огня - могут говорить с людьми и давать ценные советы, поэтому ночью на этот праздник никогда не спали и жгли костры и веселились до самого утра.
Совершались разные ритуалы, чтобы создать связь с духами и начать диалог. Для привлечения духа огня - прыгали через костры, и чем больше и жарче костер, тем он сильнее воздействует. Прыгая высоко над костром люди мысленно просили у духов помощи, и если в прыжке не задевали огня, то дух давал желаемое. Чаще всего это делали молодые мужчины, оставляя обряды с водой для девушек, которые, пуская венок из цветов в воду, загадывали свои тайные мечты.
В самый центр венка устанавливали свечку и бросали его в реку. Наблюдали за тем, как он себя поведет:
- Если он быстро тонул – любви больше нет, закончились чувства.
- Если его вернуло к берегу – любовь жива, но придется еще долго ждать свадьбы.
- У кого венок будет плыть дольше всех, та станет самой счастливой, а у кого свечка долго не потухнет - проживет долгую жизнь.
Запреты на Ивана Купала
Древние славяне не спали в Купальскую ночь, поскольку считалось, что их может настигнуть нечистая сила, которая бушует в этот период.
Перед праздником не открывали двери или окна. Некоторые крестьяне клали на окна или порог крапиву, от нечисти.
Дома нельзя было держать хлам, чучело ведьмы, одежду больных. Поэтому после ужина разводили костер, на котором все это сжигали.
Крестьяне не выпускали лошадей, потому что их могла украсть нечистая сила.