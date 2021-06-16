Погода 16 июня в Бердске: по ветру сегодня можно спрогнозировать урожай на огороде и даче

16 июня в Бердск придёт теплая солнечная погода с переменной облачностью без существенных осадков. Температура воздуха утром составит +18 градусов, небо будет ясным, солнечным. К обеду воздух прогреется до 26 градусов и набегут небольшие тучки, ветер будет дуть западный всего 2,8 м/c, к вечеру совсем потеплее и столбики поднимутся до отметки +28 по Цельсию.
16 июня, в среду, в народном календаре отметился как день Лукьяна Ветряка, а в православии вспоминают Лукиана Бельгийского и Лукиана Антиохийского.
Главный символ этого праздника «ветряная мельница», потому что за направлением ветров в этот день предсказывают будущую погоду и урожай.
Самым благоприятным ветром в этот праздник считается только южный. Он наводит быстрый рост яровых культур. Северо-западный приносит влажность, а вместе с ней и простуду. Восточный тоже плохой в этот день - он разносит инфекцию. Северо-Восточный уже получше - он приносит дожди, которые увлажняют землю, но вредят в это время года ржаным колоскам.