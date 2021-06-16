Как кофе влияет на людей с больными почками, новые выводы ученых

Кофе повышает вашу энергию и повышает умственную активность, но знаете ли вы, что это бодрость также может продлить вашу жизнь?
Согласно исследованию, проведенному в Португалии, употребление одной или нескольких чашек кофе в день может увеличить продолжительность жизни людей с заболеванием почек, пишет food.news.
Ежедневное употребление большого количества кофе может увеличить продолжительность жизниПредыдущие исследования с участием здоровых людей связывали регулярное употребление кофе с более низким риском смерти. Но до исследования в Португалии было неясно, распространяется ли эта связь на людей с хроническим заболеванием почек, которые имеют повышенный риск преждевременной смерти.
Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи изучили потребление кофеина 4863 американцами с хроническим заболеванием почек. Пациенты ранее принимали участие в общенациональном опросе, в ходе которого отслеживалось их здоровье и диета, в среднем в течение пяти лет. За этот период 1283 из них скончались.
Исследователи сгруппировали пациентов по количеству кофеина, которое они потребляли каждый день. Первая группа выпила количество, эквивалентное чашке холодного чая; во втором было количество, эквивалентное чашке кофе; в третьем было от одной до двух чашек; а четвертый потреблял до 1378 миллиграммов (мг), что сопоставимо с ежедневным употреблением нескольких чашек кофе.
По сравнению с пациентами первой группы, у пациентов второй группы риск смерти был на 12 процентов ниже, а у пациентов третьей группы - на 22 процента. С другой стороны, для четвертой группы риск смерти был на 24% ниже.
Эти эффекты оставались неизменными даже при учете факторов риска смерти. Эти факторы риска включали возраст, пол, доход, уровень образования, высокое кровяное давление, курение, индекс массы тела, инсульт или инфаркт в анамнезе, потребление алкоголя и расу.
Исследователи объяснили свои открытия способностью кофеина способствовать высвобождению соединений, улучшающих функцию кровеносных сосудов. Эти соединения включают оксид азота, который вызывает расслабление кровеносных сосудов, помогает предотвратить образование тромбов, регулирует гибель клеток и поддерживает нормальное функционирование слизистой оболочки кровеносных сосудов.
Высокий уровень оксида азота чрезвычайно полезен для людей с хроническим заболеванием почек, потому что это состояние ускоряет развитие атеросклероза - накопления бляшек в артериях. Атеросклероз может вызвать сердечный приступ, инсульт и другие сердечно-сосудистые заболевания.
На основании своих выводов исследователи рекомендовали пить больше кофе, чтобы продлить жизнь, особенно если у вас хроническое заболевание почек.
Больше пользы для здоровья от кофе, подтвержденной наукойКофе - популярное средство для поднятия настроения, его обычно пьют, чтобы не уснуть поздно ночью или взбодриться медленным утром. Но этот напиток может предложить гораздо больше, чем просто заряд энергии. Ознакомьтесь с некоторыми из подтвержденных наукой преимуществ кофе для здоровья :
- Улучшает психическое здоровье - исследования показывают, что у любителей кофе меньше шансов впасть в депрессию, чем у тех, кто не пьет кофе.
- Предотвращает диабет - кофе богат полифенолами, которые являются мощными антиоксидантами, которые могут снизить риск диабета 2 типа .
- Защищает от сердечных заболеваний. Кофе особенно богат антиоксидантной хлорогеновой кислотой, которая помогает снизить уровень холестерина, триглицеридов и сахара в крови. И, как упоминалось ранее, кофеин способствует высвобождению оксида азота, который помогает поддерживать здоровье ваших кровеносных сосудов.
- Борется с заболеваниями головного мозга. Исследования связывают регулярное употребление кофе со снижением риска болезни Альцгеймера и Паркинсона. Это связано с соединениями в жареных кофейных зернах, называемыми фенилинданами, которые помогают предотвратить накопление токсичных белков в головном мозге.
- Способствует снижению веса - исследования показывают, что употребление четырех чашек кофе в день может снизить жировые отложения на четыре процента.
Сколько кофе слишком много?Кофеин, активный ингредиент кофе, имеет свои преимущества, но его чрезмерное употребление также может быть вредным для вашего здоровья. Например, это может вызвать беспокойство и привести к потере сна по ночам. Поэтому важно пить кофе в умеренных количествах, чтобы предотвратить эти нежелательные побочные эффекты.
Итак, сколько кофе можно спокойно выпивать за день? Многочисленные исследования показывают, что потребление до 400 мг кофеина в день, что эквивалентно четырем чашкам кофе в день, безопасно для большинства взрослых. Однако некоторые люди без проблем пьют гораздо больше.
Имейте в виду, что другие продукты и напитки также содержат кофеин, например чай, энергетические напитки и шоколад. Вы должны принять во внимание другие источники кофеина в своем рационе, прежде чем увеличивать потребление кофе.
Польза кофе для здоровья не ограничивается приливом энергии. Это популярное средство для поднятия настроения также может продлить вашу жизнь, снизить вес и защитить ваше сердце и мозг от болезней.