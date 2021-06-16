Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 16 июня 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 16 июня 2021 в России и мире

7:40:346/16/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Перечень праздников и важных памятных дат России и мира на 16 июня 2021 года.

открытка
День рождения Выставки Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ) отмечается 16 июня

• День чекушки
• Праздник иконы Божией Матери «Одигитрия» Югская
• Международный день морской черепахи (World Sea Turtle Day)
• День рождения Выставки Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ)
• Международный день семейных денежных переводов (International Day of Family Remittances)
• День отправления в дальнее плавание трёх бумажных корабликов
• День без оранжевой одежды (No Orange Clothes Day)
• День защиты детей Африки (International Day of the African Child)
• Международный день домашней прислуги (International Domestic Workers Day)
• Праздник перенесения мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву
• День памяти священномученика Лукиана Бельгийского
• Международный день солидарности с борющимися народами Южной Африки
• День рождения «Артека»
• День исполнения желаний (Wish Fulfillment Day) - США
• День свежих овощей (Fresh Veggies Day) - США
• День отца - Сейшельские Острова
• День шоколадной помадки (National Fudge Day) - США
• День уксуса (National Vinegar Day) - США
• День инженера (Engineer`s Day) - Аргентина
• День молодёжи (Youth Day) - ЮАР
• День благодарности арбористам (Arborist Appreciation Day) - США
• День святого Ричарда (Saint Richard`s Day) - Великобритания
• День Блума (Bloomsday) - Ирландия
• Именины у Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия, Дмитрия, Лукиана, Иулиана, Павла, Михаила
• Лука Ветряник (Лукьянов день)

Важные даты

1842 в Санкт-Петербурге Указом императора Николая I создано Депо образцовых мер и весов. Так родилась российская метрология. Сейчас она входит в систему Росстандарта.
1907 в Российской империи распущена II Государственная дума.
1918 в Советской России официально восстановлена смертная казнь.
1925 в Гурзуфе (Крым) открылся Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». Первые 80 пионеров разместились в брезентовых палатках.
1927 в Москве прошла первая легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Вечерняя Москва».
1930 Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление о введении декретного времени.
1936 в передовице «Правды» впервые использована фраза «Неустанная забота партии и правительства».
1943 54-летний Чарли Чаплин женился на 18-летней Уне О’Нил. В этом браке он прожил более 30 лет, вырастив восьмерых детей.
1959 в Москве открылась Выставка достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ).
1963 стартовал космический корабль «Восток-6» с Валентиной Терешковой, первой в мире женщиной-космонавтом.
1983 Ю.В. Андропов стал председателем Президиума Верховного Совета СССР.
1992 в России принят закон «О реабилитации казачества».

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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