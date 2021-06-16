Какой сегодня церковный праздник 16 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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16.06
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Какой сегодня церковный праздник 16 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:566/16/2021Фото: Flickr
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Если вихрь медленно поднимается кверху и долго перемещается, вращаясь, то погода несколько дней будет ясная.

церковь
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Лукьян Ветряк

Этот народный праздник посвящен памяти святого мученика Лукьяна Бельгийского.

В этот день люди наблюдают за направлением ветра. По народным поверьям южный предвещает хороший рост яровых культур и хороший урожай. Северо-западный приносит сырость и частые болезни. Восточный разносит инфекцию. Ветер с северо-востока приносит затяжные дожди, которые наносят ущерб посевам ржи.

Гроза в этот день предвещает плохой сенокос.

Приметы


  • Южный ветер – к хорошему урожаю, северо–западный – к сырому лету, северный – к ясному дню.
  • Если гроза в этот день – сенокос будет плохим, если весь день идет дождь – к обильному урожаю грибов.
  • На Лукьяна южный ветер – к урожаю яровых, северо–западный – к сырому лету, восточный – к пакостным болезням.
  • Если случится гроза – уборка сена плохая.
  • Если вихрь медленно поднимается кверху и долго перемещается, вращаясь, то погода несколько дней будет ясная.

Источник: my-calend

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