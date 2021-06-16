За кражу денег из здания МИД дали пять лет колонии
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За кражу денег из здания МИД дали пять лет колонии

9:20:416/16/2021Фото: Почему так долго не искали?
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Укравшая миллион долларов сотрудница МИДа получила шесть лет колонии, подсудимую взяли под стражу в здании суда.

В Москве осудили специалиста МИД, укравшую деньги, переданные по дипломатической почте

Пресненским районным судом Москвы вынесен приговор Наталье Агальцовой, которая украла миллион долларов из здания МИД. Под стражу подсудимую взяли в зале суда.

Бывшая сотрудница валютно-финансового департамента МИД в декабре 2019 года не пришла на работу после того, как вынесла из здания, в котором трудилась, миллион долларов.

Деньги находились в коробке из-под водки «Абсолют», туда их сложил, предварительно пересчитав, посол России в Тегеране в присутствии главного бухгалтера посольства и еще нескольких человек, а затем по дипломатической курьерской службе РФ передавший ее в Москву. Агальцова приняла посылку, а позже пропала.

19 декабря она не пришла на работу, а после того, как провели ревизию, стало понятно, что денег не хватает. Было заведено уголовное дело по факту пропажи наличных, позже статью «Кража» заменили на «Присвоение или растрата».

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