Спецвыпуск "Экологическая экспертиза по свалке: строить нельзя! Что дальше?" 16 июня 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Спецвыпуск "Экологическая экспертиза по свалке: строить нельзя! Что дальше?" 16 июня 2021

8:00:406/16/2021Фото: "Курьер.Среда.Бердск"
0

Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им.

газета "Курьер.Среда.Бердск"
16 июня 2021 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск"

16 июня 2021 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск". В нем вы узнаете:


  1. 10 000 рублей - родителям школьников: заявление примут с 15 июля
  2. Материнский капитал-2021 выдадут и отцам-одиночкам
  3. Свалка у кладбища невозможна: экологическая экспертиза пройдена
  4. Годами ждут свое жилье бердские сироты из-за судов и очередников
  5. Назначен новый прокурор
  6. Сменился директор в приюте «Надежда»
  7. Даже после ремонта дорога на водозабор «сплошная проблема»
  8. Ремонту на Промышленной бердчане поставили твердую «четверку»
  9. Водит старушек-дачниц через хрупкий мост рыбак
  10. Как сдали ЕГЭ-2021 по русскому языку и математике выпускники 11-х классов
  11. Во второй раз перенесли награждение школьников
  12. Половину цены путевки вернут за отдых детей в 27 лагерях
  13. Точечная застройка: за два года возведут 9-этажку на ул. Микрорайон
  14. На 140 млн рублей обмануты 120 дольщиков: достроят ли их дом?
  15. Канализационные джунгли: кому принадлежат бесхозные сети и открытые люки?
  16. Кого будут забирать в вытрезвители?
  17. Огораживают 2-метровым забором и благоустраивают парк за 27 млн рублей
  18. Сосновый бор возле пляжа «Старый Бердск» застроят 5-8-этажками?
  19. В помойку превратился лес: мусор вывозят КамАЗами
  20. Расплата за долгую жизнь: как начинается «бич XXI века» - деменция
  21. Грядет ли «третья волна»: растет число пациентов с COVID-19
  22. Трое суток не могла дозвониться до ковидной бригады семья зараженных
  23. Какие побочные эффекты от вакцины против коронавируса
  24. Когда утихнет пандемия: заболевших ковидом становится больше
  25. Лучшим среди медицинских сестер стал медбрат
  26. Кто может заболеть «черной плесенью»?
  27. Основная миссия – гость: легендарная сибирская здравница раскрыла секреты
  28. Променяла фуд-букеты на болгарку ради создания уникальных избушек на курьих ножках
  29. Почему депутаты читают сайт и газету «Курьера»?
  30. Кто станет «Почетными жителями Бердска» в 2021 году
  31. Сможет не каждый прыгнуть с парашютом в тандеме с инструктором из АН-2
  32. На 10 кг похудел и стал один в один: как живет двойник Пола Уокера
  33. Уникальный фильм о Бердске в 1970 году найден в музее
  34. Объявлен фотоконкурс «узорные наличники» к юбилею города

Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им. 

Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер.Среда.Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начали выпуск, но пока по сокращенному варианту.

Следующий номер газеты выйдет 7 июля 2021 года.

Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Еще 9 июня работала в ГД: что на самом деле сгубило сестру Шойгу
3 сигнала, что у вас уже был COVID–19
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
3 сигнала, что у вас уже был COVID–19
Человек стареет рывками: названы три точных возраста
Какие признаки сразу выдают, что человек часто выпивает
благоустройство парка"Курьер.Среда.Бердск"свежий выпускпандемиясвалка у кладбищаматеринский капитал 2021
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскСпецвыпуск "Экологическая экспертиза по свалке: строить нельзя! Что дальше?" 16 июня 2021
    8:00:40 6/16/2021
    Спецвыпуск "Экологическая экспертиза по свалке: строить нельзя! Что дальше?" 16 июня 2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 16 июня 2021 в России и мире
    7:40:34 6/16/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 16 июня 2021 в России и мире
    БердскПогода 16 июня в Бердске: по ветру сегодня можно спрогнозировать урожай на огороде и даче
    6:30:21 6/16/2021
    Погода 16 июня в Бердске: по ветру сегодня можно спрогнозировать урожай на огороде и даче
    С Днём африканского ребенка открытки на 16 июня и от души поздравления
    6:05:19 6/16/2021
    С Днём африканского ребенка открытки на 16 июня и от души поздравления
    БердскМощный трехдневный космический шторм 16 июня 2021: чем опасна затяжная магнитная буря для метеопатов
    5:45:51 6/16/2021
    Мощный трехдневный космический шторм 16 июня 2021: чем опасна затяжная магнитная буря для метеопатов
    Как кофе влияет на людей с больными почками, новые выводы ученых
    5:00:19 6/16/2021
    Как кофе влияет на людей с больными почками, новые выводы ученых
    С Первым полетом женщины в космос 16 июня: поздравления для самых смелых
    4:30:20 6/16/2021
    С Первым полетом женщины в космос 16 июня: поздравления для самых смелых
    Полив растений в июне 2021: очень благоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарю
    4:00:41 6/16/2021
    Полив растений в июне 2021: очень благоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарю
    Какой женский тип лица мужчины находят самым привлекательным: доказано учеными
    3:00:42 6/16/2021
    Какой женский тип лица мужчины находят самым привлекательным: доказано учеными
    День Петра и Павла-2021: традиции, запреты и обязательные дела
    2:00:15 6/16/2021
    День Петра и Павла-2021: традиции, запреты и обязательные дела