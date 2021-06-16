Спецвыпуск "Экологическая экспертиза по свалке: строить нельзя! Что дальше?" 16 июня 2021

16 июня 2021 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск". В нем вы узнаете:
- 10 000 рублей - родителям школьников: заявление примут с 15 июля
- Материнский капитал-2021 выдадут и отцам-одиночкам
- Свалка у кладбища невозможна: экологическая экспертиза пройдена
- Годами ждут свое жилье бердские сироты из-за судов и очередников
- Назначен новый прокурор
- Сменился директор в приюте «Надежда»
- Даже после ремонта дорога на водозабор «сплошная проблема»
- Ремонту на Промышленной бердчане поставили твердую «четверку»
- Водит старушек-дачниц через хрупкий мост рыбак
- Как сдали ЕГЭ-2021 по русскому языку и математике выпускники 11-х классов
- Во второй раз перенесли награждение школьников
- Половину цены путевки вернут за отдых детей в 27 лагерях
- Точечная застройка: за два года возведут 9-этажку на ул. Микрорайон
- На 140 млн рублей обмануты 120 дольщиков: достроят ли их дом?
- Канализационные джунгли: кому принадлежат бесхозные сети и открытые люки?
- Кого будут забирать в вытрезвители?
- Огораживают 2-метровым забором и благоустраивают парк за 27 млн рублей
- Сосновый бор возле пляжа «Старый Бердск» застроят 5-8-этажками?
- В помойку превратился лес: мусор вывозят КамАЗами
- Расплата за долгую жизнь: как начинается «бич XXI века» - деменция
- Грядет ли «третья волна»: растет число пациентов с COVID-19
- Трое суток не могла дозвониться до ковидной бригады семья зараженных
- Какие побочные эффекты от вакцины против коронавируса
- Когда утихнет пандемия: заболевших ковидом становится больше
- Лучшим среди медицинских сестер стал медбрат
- Кто может заболеть «черной плесенью»?
- Основная миссия – гость: легендарная сибирская здравница раскрыла секреты
- Променяла фуд-букеты на болгарку ради создания уникальных избушек на курьих ножках
- Почему депутаты читают сайт и газету «Курьера»?
- Кто станет «Почетными жителями Бердска» в 2021 году
- Сможет не каждый прыгнуть с парашютом в тандеме с инструктором из АН-2
- На 10 кг похудел и стал один в один: как живет двойник Пола Уокера
- Уникальный фильм о Бердске в 1970 году найден в музее
- Объявлен фотоконкурс «узорные наличники» к юбилею города
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Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер.Среда.Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начали выпуск, но пока по сокращенному варианту.
Следующий номер газеты выйдет 7 июля 2021 года.