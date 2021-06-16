Мощный трехдневный космический шторм 16 июня 2021: чем опасна затяжная магнитная буря для метеопатов

16 июня 2021 года продолжается сильный геомагнитный шторм в магнитном поле Земли. Второй день затяжной магнитной бури представляет особую опасность для людей с расстройствами психики и нервной системы. Магнитной бурей по определению называется возмущение геомагнитного поля Земли, вызванное поступлением в окрестности планеты ионизированных потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли. Космической погодой называют ученые состояние магнитосферы нашей планеты, объясняя ее изменения вспышками на Солнце и выбросами плазмы с поверхности звезды, разлетающиеся во все стороны космического пространства и достигающими атмосферы нашей планеты.
Гелиобиология изучает влияние изменений солнечной активности и возникающих в земной магнитосфере магнитных бурь на организм человека. В той или иной мере человек испытывает сильный стресс при изменении космической погоды. От 50 до 70% населения Земли подвержены негативному воздействию магнитных бурь. Для каждого человека момент начала стрессовой реакции организма может быть различным, кто-то чувствует недомогание в момент вспышек на Солнце, то есть за один-два дня до магнитной бури непосредственно на Земле.
Ученые заметили, что 50% людей, живущих на нашей планете, легко адаптируются к продолжительным магнитным бурям, при устойчивой психике молодые люди практически метеосвободны. Особенно опасны магнитные бури для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией и у кого больное сердце. Во время магнитных бурь в организме человека замедляется капиллярный кровоток. Что приводит к кислородному голоданию тканей и органов, кровь сгущается, что вызывает риск образования тромбов. Поэтому нередко в дни магнитных бурь человек чувствует сильную головную боль, мигрень, перепады давление, снижение жизненного тонуса, усталость, бессоницу. Даже у здоровых людей в кровь в повышенных количествах выбрасываются гормоны стресса - адреналин и кортизол, в результате чего люди становятся раздражительными, возникает чувство тревожности, снижается внимание, ослабевает реакция, повышается сахар в крови. У людей с нестабильной психикой появляется беспокойство и агрессия, магнитная буря вызывает душевную бурю, увеличивается число неадекватных поступков, в том числе преступлений и суицидов, чаще происходят аварии и несчастные случаи, связанные с человеческим фактором.
16 июня 2021 года наблюдается два всплеска магнитной бури в магнитосфере Земли. Ранним утром с полуночи до 6 часов утра сила колебаний магнитного поля составит 4 балла. День пройдет относительно спокойно. “Качка” в магнитном поле слегка утихнет, чтобы к вечеру разыграться вновь. В 18 часов сила магнитной бури возрастет до 4 баллов, а к 21 часу и все последующие сутки колебания магнитного поля Земли будут равны 5 баллам, что по классификации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца соответствует умеренной геомагнитной буре.
Какие советы дают специалисты для того, чтобы ваш организм легче перенес геомагнитный шторм конца июня 2021 года?
- При затяжном метеошторме самое главное сохранить в стабильном состоянии нервную систему и психический настрой, слушайте музыку, гуляйте в парке, отвлекайтесь на игру с детьми и животными, сохраняйте бодрость духа и оптимистический настрой;
- Не нагружайте организм сверхсилы, прислушивайтесь к себе, не перенапрягайтесь;
- Больше двигайтесь, ходите пешком;
- Соблюдайте режим дня, старайтесь больше спать;
- Исключите алкоголь и табак. Пейте больше минеральной воды и травяных чаев.
Как переносят “качку” магнитного поля Земли наши читатели?
Вера Ивановна, 52 года:
- Сильная головная боль, звон в ушах, плохо вижу. Падает зрение. Очень устаю в дни бурь, просто без сил падаю вечером.
Елена Олеговна, 41 год:
- Не могу проснуться, постоянно хочу спать. Всё раздражает и злит, нервничаю.
Андрей Витальевич, 43 года:
- Ноги болят, крутит суставы. Не высыпаюсь. Вечером не уснуть, утром еле встаю. Слабость.