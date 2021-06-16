В Москве возбудили уголовное дело за оскорбление чувств верующих

В столице московские следователи возбудили уголовное дело по статье 148 УК РФ «Оскорбление чувств верующих». Об этом сообщили в управлении СК столицы. Как оказалось, все произошло из-за видео, выложенного в Тик Токе.
«Преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней — православной иконой, — публично совершали действия в целях оскорбления религиозных чувств верующих», — сообщила старший помощник управления московского СК Юлия Иванова вчера, 15 июня.
Как выяснило следствие, все произошло 11 июня на Нагорной улице. Тогда группа молодых людей снимала видео возле дома. На кадрах запечатлено, как они выпивают прямо перед иконой, а после этого к ним подходит мужчина и ударяет одного из них по лицу. В настоящее время по данному факту проводится проверка.