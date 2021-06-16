Мотоциклист разбился в центре Бердска ранним утром 16 июня. Подробности трагедии и видео

В самом центре Бердска на дороге сбили мотоциклиста сегодня, 16 июня 2021. Как сообщает журналист "Курьер. Среда. Бердск" с места событий, мужчина лежит на газоне без сознания. Вокруг него собрались прохожие. Они проверяют его пульс и вызывают скорую помощь. Инцидент произошел вблизи пешеходного перехода остановки "Универмаг". Мотоцикл лежит в десятках метрах от места расположения мужчины.
К месту аварии уже приехала скорая помощь и полиция. Мотоциклист скончался на месте, врачи скорой документируют это и заполняют бумаги. Вероятнее всего, байкер пытался обогнать кого-то и стукнулся об столб. Мотоциклист на Dukati отлетел почти на 100 метров.
- Его машина задела, - говорит мужчина, очевидец аварии.
Машин рядом с мотоциклистом нет - если это правда, то автомобиль фактически убил человека и скрылся с места происшествия.
Мотоциклист был один - на место аварии до сих пор не приехали родственники.