Мотоциклист разбился в центре Бердска ранним утром 16 июня. Подробности трагедии и видео
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Мотоциклист разбился в центре Бердска ранним утром 16 июня. Подробности трагедии и видео

8:50:546/16/2021Фото: Маргариты Мартыновой
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Мужчина умер прямо на газоне, примерно в 100 метрах от места аварии, куда он отлетел после столкновения со столбом или с машиной.

Инцидент произошел утром, 16 июня

В самом центре Бердска на дороге сбили мотоциклиста сегодня, 16 июня 2021. Как сообщает журналист "Курьер. Среда. Бердск" с места событий, мужчина лежит на газоне без сознания. Вокруг него собрались прохожие. Они проверяют его пульс и вызывают скорую помощь. Инцидент произошел вблизи пешеходного перехода остановки "Универмаг". Мотоцикл лежит в десятках метрах от места расположения мужчины.

К месту аварии уже приехала скорая помощь и полиция. Мотоциклист скончался на месте, врачи скорой документируют это и заполняют бумаги. Вероятнее всего, байкер пытался обогнать кого-то и стукнулся об столб. Мотоциклист на Dukati отлетел почти на 100 метров.

- Его машина задела, - говорит мужчина, очевидец аварии.

Машин рядом с мотоциклистом нет - если это правда, то автомобиль фактически убил человека и скрылся с места происшествия.

Мотоциклист был один - на место аварии до сих пор не приехали родственники.

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