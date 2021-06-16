Автоматом назначат пенсию россиянам через Госуслуги
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Автоматом назначат пенсию россиянам через Госуслуги

9:08:336/16/2021Фото: pixabay
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Сделать это можно будет на сайте Госуслуг, но при условии, что вы не работали за границей.

Страховую пенсию собираются назначать автоматически

В Министерстве труда разработали новый проект приказа, который регламентирует правила обращения за страховой пенсией. В ведомстве хотят, чтобы она начислялась автоматически сразу после того, как гражданин заполнит заявление на Госуслугах.

«Проект приказа позволит реализовать новую возможность граждан РФ, обратившихся с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, по назначению страховой пенсии в автоматическом режиме», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Отметим, что автоматическое начисление пенсий возможно только для тех кто не вел свою трудовую деятельность за границей. Кроме того, человек должен будет согласиться на предоставление этой услуги.

Отметим, что в прошлом году число обращений за выплатами пенсионных накоплений сократилось в два раза. Это происходит из-за того, что негосударственные пенсионные фонды не информируют людей о наступлении пенсионных оснований по накопительной части пенсии

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