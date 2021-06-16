Насмерть разбился 27-летний байкер Иван Мельников возле Универмага в Бердске. Фото и видео с места трагедии
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Насмерть разбился 27-летний байкер Иван Мельников возле Универмага в Бердске. Фото и видео с места трагедии

9:34:506/16/2021,Алиса ЕршоваФото: Маргариты
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Мотоцикл Dukati пытался обогнать две машины, но ударился о столб на полной скорости. Мотоциклиста выбросило на 100 метров на газон.

Мотоциклист отлетел на почти 100 метров - столкновение было сильным
Мотоциклист отлетел на почти 100 метров - столкновение было сильным

16 июня ранним утром в самом центре Бердска возле Универмага произошла пугающая авария: мотоцикл Dukati столкнулся с чем-то, очевидно, на большой скорости, мотоциклист вылетел с сиденья почти на 100 метров и скончался на месте.

Личность мотоциклиста уже установлена - это Мельников Иван Андреевич.


К месту аварии уже прибыли скорая помощь и полиция. Иван Мельников, 27-летний мужчина-мотоциклист, погиб прямо на месте. Мужчину отшвырнуло на газон неподалеку. Факт его смерти уже задокументировала скорая и полиция.

Местные байкеры не знают молодого человека - это не бердчанин, значит, приехал из другого города. мужчину ищут в группе "Байкеры Новосибирска". Вокруг места происшествия собралась огромная толпа.

Мотоциклист пытался обогнать две машины и врезался в столб на большой скорости. Одна из машин пострадала, но на месте происшествия оставаться не захотела.

- Виноватых нет, - говорят очевидцы, - просто так бывает.

К мотоциклисту приехал друг. Поговаривают, что это все же бердский мотоциклист, но точно ничего неизвестно. Друг Ивана Мельникова с помощью телефона умершего, который тот взял у полиции, пытается дозвониться родственникам - пока безрезультатно.


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