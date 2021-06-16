Насмерть разбился 27-летний байкер Иван Мельников возле Универмага в Бердске. Фото и видео с места трагедии

16 июня ранним утром в самом центре Бердска возле Универмага произошла пугающая авария: мотоцикл Dukati столкнулся с чем-то, очевидно, на большой скорости, мотоциклист вылетел с сиденья почти на 100 метров и скончался на месте.
Личность мотоциклиста уже установлена - это Мельников Иван Андреевич.
К месту аварии уже прибыли скорая помощь и полиция. Иван Мельников, 27-летний мужчина-мотоциклист, погиб прямо на месте. Мужчину отшвырнуло на газон неподалеку. Факт его смерти уже задокументировала скорая и полиция.
Местные байкеры не знают молодого человека - это не бердчанин, значит, приехал из другого города. мужчину ищут в группе "Байкеры Новосибирска". Вокруг места происшествия собралась огромная толпа.
Мотоциклист пытался обогнать две машины и врезался в столб на большой скорости. Одна из машин пострадала, но на месте происшествия оставаться не захотела.
- Виноватых нет, - говорят очевидцы, - просто так бывает.
К мотоциклисту приехал друг. Поговаривают, что это все же бердский мотоциклист, но точно ничего неизвестно. Друг Ивана Мельникова с помощью телефона умершего, который тот взял у полиции, пытается дозвониться родственникам - пока безрезультатно.