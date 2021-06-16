Какой следующий рекорд установит Роналду?

Нападающий сборной Португалии оторвался от Мишеля Платини и вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров в истории ЕВРО. Вскоре он может побить еще ряд рекордов.
Криштиану Роналду забил свои 10-й и 11-й голы в финальных турнирах ЕВРО и таким образом, оторвавшись от Мишеля Платини, вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата Европы.
Португалец блестяще начал свой пятый чемпионат Европы (и это, естественно, тоже рекорд). В ближайшем будущем нападающий может покорить еще несколько высот.
Ниже список рекордов ЕВРО, которые Роналду уже побил, а также рекорды, которые он может установить в будущем (даже если ему придется подождать еще несколько лет).
Рекорды, которые Роналду уже побил или может побить на ЕВРО-2020
Больше всего голов в финальных стадиях
Первый мяч за сборную Роналду забил в первом матче своего дебютного ЕВРО - 12 июня 2004 года против греков. С тех пор и до ЕВРО-2020 нападающий провел 21 игру в финальных стадиях и отличился еще восемь раз. Оформив дубль в стартовом поединке с Венгрией (3:0), он на два мяча оторвался в списке лучших бомбардиров чемпионатов Европы от француза Мишеля Платини, который все свои голы забил на ЕВРО-1984.
11 Криштиану Роналду (Португалия)
9 Мишель Платини (Франция)
7 Алан Ширер (Англия)
6 Антуан Гризманн (Франция)
6 Рууд ван Нистелрой (Нидерланды)
6 Патрик Клюйверт (Нидерланды)
6 Уэйн Руни (Англия)
6 Тьерри Анри (Франция)
6 Златан Ибрагимович (Швеция)
6 Нуну Гомеш (Португалия)
Больше всего финальных стадий
16 человек приняли участие в финальных стадиях четырех чемпионатов Европы (первыми это в 2000 году сделали Лотар Маттеус и Петер Шмейхель), а у Роналду их уже пять. В 2016-м сразу 11 человек сыграли на своем четвертом ЕВРО, но в заявку на ЕВРО-2020 из них попал только Роналду.
Наибольшее число матчей (включая квалификацию)
Чтобы обойти рекордсмена по числу матчей в финальных стадиях и отборе ЧЕ Джанлуиджи Буффона, к моменту старта ЕВРО-2020 Роналду оставалось провести три встречи. Если Португалия дойдет до финала, у 36-летнего нападающего может накопиться 63 матча. В 57 матчах на этот момент у Роналду 37 побед, 12 ничьих и 8 поражений.
58 Джанлуиджи Буффон (Италия)
57 Криштиану Роналду (Португалия)
51 Марио Фрик (Лихтенштейн)
Наибольшее число голов в отдельном матче
В финальных стадиях ЕВРО было оформлено семь хет-триков, но Роналду нет среди их авторов. Всего в активе нападающего "Ювентуса" девять хет-триков за сборную, в том числе два покера.
Самый возрастной автор гола в финале
В истории ЕВРО только один игрок старше 30 лет забил в финале. В решающем матче ЧЕ-1976 с Чехословакией немцы уступали 0:2, но на 89-й минуте Бернд Хельценбайн в возрасте 30 лет и 103 дней сравнял счет. Впрочем, решающее слово в Белграде осталось за Антонином Паненкой, исполнившим свой знаменитый пенальти в послематчевой серии. Роналду в день финала 11 июля будет 36 лет и 156 дней.
Капитаны, победившие на нескольких ЕВРО
Если португальцы победят на "Уэмбли", а Роналду сохранит повязку в финальном матче, он станет вторым после Икера Касильяса (2008 и 2012) капитаном, дважды игравшим в победных финалах.
Рекорды ЕВРО, которые ранее уже принадлежали Роналду
Больше всего матчей в финальных стадиях: 22
По числу матчей Роналду конкурирует только сам с собой. После дебюта в 2004-м нападающий пропустил только одну встречу - игру заключительного тура группового этапа ЕВРО-2008 против швейцарцев, когда португальцы гарантировали себе место в плей-офф досрочно. На втором месте идет бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер с 18 матчами.
Наибольшее число голов (включая квалификацию): 42
В этой категории преимущество Роналду еще внушительнее. У него голов почти столько, сколько в сумме забили второй и третий лучшие бомбардиры: Златан Ибрагимович (25) и Робби Кин (23).
Больше всего финальных стадий с забитыми мячами: 5
На ЕВРО-2004 Роналду забил два мяча, на ЕВРО-2008 - один, а на ЕВРО-2012 и ЕВРО-2016 - по три. И уже дважды отличился на ЕВРО-2020. Роналду - единственный, кто забивал больше одного раза на нескольких ЕВРО.
Что по поводу ЕВРО-2024?
К чемпионату ЕВРО-2024 Роналду исполнится 39, но кто знает, может, он отправится и в Германию. Если так и случится, у него будет шанс побить и эти рекорды:
Самый возрастной автор гола на ЕВРО
38 лет и 257 дней Ивица Вастич (Австрия, 2008)
Самый возрастной полевой игрок, сыгравший на ЕВРО
39 лет и 91 день Лотар Маттеус (Германия, 2000)
Самый возрастной игрок, сыгравший в финале ЕВРО
38 лет и 232 дня Йенс Леманн (Германия, 2008)
Самый возрастной игрок, сыгравший в победном финале ЕВРО
37 лет и 23 дня Арнольд Мюрен (Нидерланды, 1988)
Матчи Роналду в финальных стадиях ЕВРО
Источник: ru.uefa.com