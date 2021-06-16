Анджелина Джоли приехала к экс-супругу с бутылкой вина

На днях американскую актрису Анджелину Джоли журналисты заметили выходящей из дома своего бывшего мужа британского актера Джонни Ли Миллера. Произошло это в минувшую пятницу. Джоли приехала одна, провела в квартире три часа и ушла от экс-супруга в половине одиннадцатого. Приехала актриса в тренче, с сумочкой Луи Виттон и бутылкой дорогого вина.
Напомним, Джоли и Миллер встретились на съемках фильма «Хакеры» в 1995 году, поженились в 1996 году. Но брак продлился недолго – уже в 1999 году пара развелась. Примечательно, что когда они сыграли свадьбу, в качестве наряда Джоли выбрала черные штаны и белую рубашку, на которой кровью было написано имя жениха.
А уже в 2005 году Джоли начала роман с Бредом Питтом, в 2012 году пара поженилась. Развелись они через семь лет в 2019 году. С тех пор бывшие супруги судятся за право опеки над своими детьми.