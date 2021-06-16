Анджелина Джоли приехала к экс-супругу с бутылкой вина
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Анджелина Джоли приехала к экс-супругу с бутылкой вина

9:28:196/16/2021Фото: кадр из фильма
0

Произошло это в минувшую пятницу. Джоли приехала одна, провела в квартире три часа и ушла от экс-супруга в половине одиннадцатого.

Джоли начала встречаться с бывшим мужем

На днях американскую актрису Анджелину Джоли журналисты заметили выходящей из дома своего бывшего мужа британского актера Джонни Ли Миллера. Произошло это в минувшую пятницу. Джоли приехала одна, провела в квартире три часа и ушла от экс-супруга в половине одиннадцатого. Приехала актриса в тренче, с сумочкой Луи Виттон и бутылкой дорогого вина.

Напомним, Джоли и Миллер встретились на съемках фильма «Хакеры» в 1995 году, поженились в 1996 году. Но брак продлился недолго – уже в 1999 году пара развелась. Примечательно, что когда они сыграли свадьбу, в качестве наряда Джоли выбрала черные штаны и белую рубашку, на которой кровью было написано имя жениха.

А уже в 2005 году Джоли начала роман с Бредом Питтом, в 2012 году пара поженилась. Развелись они через семь лет в 2019 году. С тех пор бывшие супруги судятся за право опеки над своими детьми.

Неожиданная весть для привитых «Спутником V»: что ждет россиян
Дочь Урганта в белье в метро возмутила Сеть (фото)
Внезапная смерть сестры Шойгу: что сказал Мишустин
Экспертиза останков пилота MH17 раскрыла неприятную правду
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Неожиданная весть для привитых «Спутником V»: что ждет россиян
Как сцепившуюся с Губерниевым Бузову поддержали в Госдуме
Собчак и больной бобер: анекдот Норкина вызвал дикий хохот
Внезапная смерть сестры Шойгу: что сказал Мишустин
актрисабывший мужновые отношения
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Нравится творчество актрисы?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    За кражу денег из здания МИД дали пять лет колонии
    9:20:41 6/16/2021
    За кражу денег из здания МИД дали пять лет колонии
    Календарь дачника на 16 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:18 6/16/2021
    Календарь дачника на 16 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    Автоматам назначат пенсию россиянам через Госуслуги
    9:08:33 6/16/2021
    Автоматам назначат пенсию россиянам через Госуслуги
    БердскМотоциклист разбился в центре Бердска ранним утром 16 июня. Подробности трагедии и видео
    8:50:54 6/16/2021
    Мотоциклист разбился в центре Бердска ранним утром 16 июня. Подробности трагедии и видео
    В Москве возбудили уголовное дело за оскорбление чувств верующих
    8:43:38 6/16/2021
    В Москве возбудили уголовное дело за оскорбление чувств верующих
    Какой сегодня церковный праздник 16 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:56 6/16/2021
    Какой сегодня церковный праздник 16 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    БердскСпецвыпуск "Экологическая экспертиза по свалке: строить нельзя! Что дальше?" 16 июня 2021
    8:00:40 6/16/2021
    Спецвыпуск "Экологическая экспертиза по свалке: строить нельзя! Что дальше?" 16 июня 2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 16 июня 2021 в России и мире
    7:40:34 6/16/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 16 июня 2021 в России и мире
    БердскПогода 16 июня в Бердске: по ветру сегодня можно спрогнозировать урожай на огороде и даче
    6:30:21 6/16/2021
    Погода 16 июня в Бердске: по ветру сегодня можно спрогнозировать урожай на огороде и даче
    С Днём африканского ребенка открытки на 16 июня и от души поздравления
    6:05:19 6/16/2021
    С Днём африканского ребенка открытки на 16 июня и от души поздравления