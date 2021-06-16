В Сеть утекли скриншоты дизайна новой операционной системы Windows 11

В Сеть слили скриншоты новой операционной системы Windows 11. На них видны все изменения, которыми будет обладать новая ОС. Обновления там масштабные – начиная от интерфейса и заканчивая меню «Пуск». Отметим, что официальная презентация новой операционной системы назначена только на 24 июня.
Отметим, что Windows 11 позаимствует некоторые элементы оформления у Windows 10X. Чуть раньше компания закрыла этот проект, но некоторые функции перенесла в основную операционную систему.
Как можно заметить на скриншотах, иконки приложений на панели задач отцентрированы, а системный трей выглядит компактнее. Меню "Пуск" стало проще: в нем больше нет "живых плиток" (Live Tiles), как в Windows 10 сейчас. На экране будут видны закрепленные программы, фалы, которые недавно открыли а также будет возможность быстрого выключения или перезагрузки системы. Теперь в новой ОС повсюду будут закругленные углы – начиная от контекстного меню и заканчивая «Проводником». Также на панели задач появился новый значок с виджетами для быстрого доступа к новостям, погоде и другому онлайн-контенту.
Посмотреть онлайн-презентацию можно будет на официальном сайте компании 24 июня. Начало — в 18:00 по московскому времени. Ранее глава Microsoft Сатья Наделла назвал грядущий апдейт "одним из самых значительных обновлений Windows за последнее десятилетие".