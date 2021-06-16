В Сеть утекли скриншоты дизайна новой операционной системы Windows 11
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Сеть утекли скриншоты дизайна новой операционной системы Windows 11

9:43:046/16/2021Фото: скриншот The Verge
0

Официальная презентация назначена на 24 июня, но пользователи могут познакомиться с новой ОС уже сейчас.

Скриншоты новой операционной системы уже появились в интернете

В Сеть слили скриншоты новой операционной системы Windows 11. На них видны все изменения, которыми будет обладать новая ОС. Обновления там масштабные – начиная от интерфейса и заканчивая меню «Пуск». Отметим, что официальная презентация новой операционной системы назначена только на 24 июня.

Отметим, что Windows 11 позаимствует некоторые элементы оформления у Windows 10X. Чуть раньше компания закрыла этот проект, но некоторые функции перенесла в основную операционную систему.

Как можно заметить на скриншотах, иконки приложений на панели задач отцентрированы, а системный трей выглядит компактнее. Меню "Пуск" стало проще: в нем больше нет "живых плиток" (Live Tiles), как в Windows 10 сейчас. На экране будут видны закрепленные программы, фалы, которые недавно открыли а также будет возможность быстрого выключения или перезагрузки системы. Теперь в новой ОС повсюду будут закругленные углы – начиная от контекстного меню и заканчивая «Проводником». Также на панели задач появился новый значок с виджетами для быстрого доступа к новостям, погоде и другому онлайн-контенту.

Новая ОС

Посмотреть онлайн-презентацию можно будет на официальном сайте компании 24 июня. Начало — в 18:00 по московскому времени. Ранее глава Microsoft Сатья Наделла назвал грядущий апдейт "одним из самых значительных обновлений Windows за последнее десятилетие".

Названа группа крови, обладатели которой имеют сильный иммунитет
Мишустин не стал молчать, узнав о смерти сестры Шойгу Ларисы
«Дно, а не мужчина»: реакция Рудковской на истерику Бузовой
Несчастье случилось с сестрой Шойгу: первые подробности
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Названа группа крови, обладатели которой имеют сильный иммунитет
«Дно, а не мужчина»: реакция Рудковской на истерику Бузовой
Несчастье случилось с сестрой Шойгу: первые подробности
«Замерзли в пальто»: отдых в Сочи обернулся для туристов кошмаром
утечкановая системаобновления
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ждете выхода новой ОС?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Какой следующий рекорд установит Роналду?
    9:37:04 6/16/2021
    Какой следующий рекорд установит Роналду?
    БердскНасмерть разбился 27-летний байкер Иван Мельников возле Универмага в Бердске. Фото и видео с места трагедии
    9:34:50 6/16/2021
    Насмерть разбился 27-летний байкер Иван Мельников возле Универмага в Бердске. Фото и видео с места трагедии
    Анджелина Джоли приехала к экс-супругу с бутылкой вина
    9:28:19 6/16/2021
    Анджелина Джоли приехала к экс-супругу с бутылкой вина
    За кражу денег из здания МИД дали пять лет колонии
    9:20:41 6/16/2021
    За кражу денег из здания МИД дали пять лет колонии
    Календарь дачника на 16 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:18 6/16/2021
    Календарь дачника на 16 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    Автоматом назначат пенсию россиянам через Госуслуги
    9:08:33 6/16/2021
    Автоматом назначат пенсию россиянам через Госуслуги
    БердскМотоциклист разбился в центре Бердска ранним утром 16 июня. Подробности трагедии и видео
    8:50:54 6/16/2021
    Мотоциклист разбился в центре Бердска ранним утром 16 июня. Подробности трагедии и видео
    В Москве возбудили уголовное дело за оскорбление чувств верующих
    8:43:38 6/16/2021
    В Москве возбудили уголовное дело за оскорбление чувств верующих
    Какой сегодня церковный праздник 16 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:56 6/16/2021
    Какой сегодня церковный праздник 16 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    БердскСпецвыпуск "Экологическая экспертиза по свалке: строить нельзя! Что дальше?" 16 июня 2021
    8:00:40 6/16/2021
    Спецвыпуск "Экологическая экспертиза по свалке: строить нельзя! Что дальше?" 16 июня 2021