Сборная Франции обыграла Германию благодаря автоголу на Евро-2020 со счетом 1:0

Вчера, 15 июня, в рамках Евро-2020 состоялся матч между сборными Франции и Германии. Французы начали чемпионат с захватывающей победы.
Отметим, что Франция является действующим чемпионом мира и три очка во вчерашней игре им принес автогол Матса Хуммельса. Отметим, что сборная Германии хорошо начала с поддержкой болельщиков в Мюнхене. Но Франция постепенно вошла в матч, и на 20-й минуте трибуны заставил притихнуть французский защитник "Баварии" Лукас Эрнандес. Он принял изящный пас Поля Погба и мощно прострелил, вынудив Матса Хуммельса, за спиной которого маячил соперник, срезать мяч в свои ворота.
А уже после этого французы эффективно гасили атаки немцев и пытались забить второй гол. Французы сыграли грамотно и не позволили сборной Германии отличиться. Как отметил тренер сборной Франции, это была отличная игра против сильного соперника.
- Знал, мои игроки будут к нему готовы, будут иметь силы для этой схватки, и так оно и было. Мы были близки ко второму голу, который привнес бы спокойствие, но и без него мы не сильно страдали во втором тайме. Матч получился насыщенный, с классной и талантливой игрой, - отметил тренер.