Сборная Франции обыграла Германию благодаря автоголу на Евро-2020 со счетом 1:0
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Сборная Франции обыграла Германию благодаря автоголу на Евро-2020 со счетом 1:0

9:59:396/16/2021Фото: pixabay
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Судьбу одного из самых захватывающих матчей в Мюнхене решил автогол Матса Хуммельса.

Действующий чемпион Франция обыграла Германию

Вчера, 15 июня, в рамках Евро-2020 состоялся матч между сборными Франции и Германии. Французы начали чемпионат с захватывающей победы.

Отметим, что Франция является действующим чемпионом мира и три очка во вчерашней игре им принес автогол Матса Хуммельса. Отметим, что сборная Германии хорошо начала с поддержкой болельщиков в Мюнхене. Но Франция постепенно вошла в матч, и на 20-й минуте трибуны заставил притихнуть французский защитник "Баварии" Лукас Эрнандес. Он принял изящный пас Поля Погба и мощно прострелил, вынудив Матса Хуммельса, за спиной которого маячил соперник, срезать мяч в свои ворота.

А уже после этого французы эффективно гасили атаки немцев и пытались забить второй гол. Французы сыграли грамотно и не позволили сборной Германии отличиться. Как отметил тренер сборной Франции, это была отличная игра против сильного соперника.

- Знал, мои игроки будут к нему готовы, будут иметь силы для этой схватки, и так оно и было. Мы были близки ко второму голу, который привнес бы спокойствие, но и без него мы не сильно страдали во втором тайме. Матч получился насыщенный, с классной и талантливой игрой, - отметил тренер.

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