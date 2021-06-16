Кто может дважды заразиться коронавирусом, стало известно

Ученые научного центра здоровья Техасского университета в Хьюстоне и их коллег из Медицинского центра Университета Вандербильта в Нэшвилле выяснили, что больше всего риск повторно заразить коронавирусом есть у людей с ослабленным иммунитетом, имеющих болезни почек, а также алкогольное поражение печени. Исследования были проведены на 23 пациентах, у которых ПЦР-тесты показывали повторные положительные результаты.
Средний возраст пациентов составил 64,5 года, большинство из них курили, страдали ожирением и имели иммунные нарушения, а также гипертонию и диабет. Во всех случаях это было повторное заражение, а не скрытое течение первоначального заболевания. В итоге, ученые пришли к выводы, что повторное заражение не менее тяжелое, чем первое.
Также ученые отметили, что повторно заразиться могут люди с ослабленным иммунитетом, страдающие почечной недостаточностью или алкогольным поражением печени, проходящие лечение от онкологических заболеваний и после трансплантации органов.