Кто может дважды заразиться коронавирусом, стало известно
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Кто может дважды заразиться коронавирусом, стало известно

10:14:446/16/2021Фото: pixabay
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Исследования были проведены на 23 пациентах, у которых ПЦР-тесты показывали повторные положительные результаты.

Выяснилось, кто может повторно заразиться коронавирусом

Ученые научного центра здоровья Техасского университета в Хьюстоне и их коллег из Медицинского центра Университета Вандербильта в Нэшвилле выяснили, что больше всего риск повторно заразить коронавирусом есть у людей с ослабленным иммунитетом, имеющих болезни почек, а также алкогольное поражение печени. Исследования были проведены на 23 пациентах, у которых ПЦР-тесты показывали повторные положительные результаты.

Средний возраст пациентов составил 64,5 года, большинство из них курили, страдали ожирением и имели иммунные нарушения, а также гипертонию и диабет. Во всех случаях это было повторное заражение, а не скрытое течение первоначального заболевания. В итоге, ученые пришли к выводы, что повторное заражение не менее тяжелое, чем первое.

Также ученые отметили, что повторно заразиться могут люди с ослабленным иммунитетом, страдающие почечной недостаточностью или алкогольным поражением печени, проходящие лечение от онкологических заболеваний и после трансплантации органов.

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