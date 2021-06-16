15 июня годовщина со дня смерти известной певицы Жанны Фриске

Вчера, 15 июня, была годовщина со дня смерти известной певицы Жанны Фриске. Ровно шесть лет назад она ушла из жизни. Фриске почти два года боролась с неизлечимой болезнью, но это не дало результатов – певица сгорела от наиболее агрессивной формы опухоли головного мозга – глиобластомы.
После ее смерти многие поклонники задавались вопросом – почему такому талантливому и неординарному человеку было так мало отведено, ведь Фриске ушла в возрасте 40 лет.
Каждый год, не только в дату смерти, но и в день ее рождения – 8 июля, фанаты, друзья и родные вспоминают о Фриске. Они посвящают ей посты в социальных сетях, пишут песни.
Одна из самых близких подруг Жанны – ее коллега по группе «Блестящие» Ольга Орлова. Они дружили больше 20 лет. Ольга поддерживала певицу до самого последнего дня. Две подруги называли друг друга Орел и Кабан. Ольга рассказывала, что у Жанны всегда в сумочке было что-то вкусненькое, чтобы подруга не осталась голодной в период напряженной работы.
«Эту потерю ничем больше не восполнишь! У меня до сих пор есть ее номер, я храню ее сообщения на почте и в телефоне!», – призналась спустя годы Ольга Орлова в телепередаче на одном из федеральных каналов.