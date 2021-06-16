15 июня годовщина со дня смерти известной певицы Жанны Фриске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

15 июня годовщина со дня смерти известной певицы Жанны Фриске

10:32:266/16/2021Фото: Инстаграм
0

Спустя шесть лет после ее ухода друзья и родные продолжают вспоминать артистку, посвящают ей посты в социальных сетях и пишут песни.

15 июня было ровно 6 лет, как ушла из жизни Жанна Фриске

Вчера, 15 июня, была годовщина со дня смерти известной певицы Жанны Фриске. Ровно шесть лет назад она ушла из жизни. Фриске почти два года боролась с неизлечимой болезнью, но это не дало результатов – певица сгорела от наиболее агрессивной формы опухоли головного мозга – глиобластомы.

После ее смерти многие поклонники задавались вопросом – почему такому талантливому и неординарному человеку было так мало отведено, ведь Фриске ушла в возрасте 40 лет.

Каждый год, не только в дату смерти, но и в день ее рождения – 8 июля, фанаты, друзья и родные вспоминают о Фриске. Они посвящают ей посты в социальных сетях, пишут песни.

Одна из самых близких подруг Жанны – ее коллега по группе «Блестящие» Ольга Орлова. Они дружили больше 20 лет. Ольга поддерживала певицу до самого последнего дня. Две подруги называли друг друга Орел и Кабан. Ольга рассказывала, что у Жанны всегда в сумочке было что-то вкусненькое, чтобы подруга не осталась голодной в период напряженной работы.

«Эту потерю ничем больше не восполнишь! У меня до сих пор есть ее номер, я храню ее сообщения на почте и в телефоне!», – призналась спустя годы Ольга Орлова в телепередаче на одном из федеральных каналов.

Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
Еще 9 июня работала в ГД: что на самом деле сгубило сестру Шойгу
3 сигнала, что у вас уже был COVID–19
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Еще 9 июня работала в ГД: что на самом деле сгубило сестру Шойгу
3 сигнала, что у вас уже был COVID–19
Какие признаки сразу выдают, что человек часто выпивает
смертьракпохороны.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Нравилось творчество певицы?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Гороскоп на 17 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:25:36 6/16/2021
    Гороскоп на 17 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    16 июня - День рождения ВДНХ: уникальные открытки и красивые поздравления в стихах
    10:20:23 6/16/2021
    16 июня - День рождения ВДНХ: уникальные открытки и красивые поздравления в стихах
    БердскГоряченькую снова отключают в Бердске: В каких домах Микрорайона исчезнет вода 16 июня 2021
    10:20:19 6/16/2021
    Горяченькую снова отключают в Бердске: В каких домах Микрорайона исчезнет вода 16 июня 2021
    БердскНовые подробности смертельного ДТП: Мотоциклист Иван Мельников приехал в Бердск и разбился о столб из Кемеровской области
    10:19:48 6/16/2021
    Новые подробности смертельного ДТП: Мотоциклист Иван Мельников приехал в Бердск и разбился о столб из Кемеровской области
    Кто может дважды заразиться коронавирусом, стало известно
    10:14:44 6/16/2021
    Кто может дважды заразиться коронавирусом, стало известно
    Прямая трансляция матча Россия — Финляндия на Евро-2020: Во сколько начало игры 16 июня 2021
    10:06:08 6/16/2021
    Прямая трансляция матча Россия — Финляндия на Евро-2020: Во сколько начало игры 16 июня 2021
    Сборная Франции обыграла Германию благодаря автоголу на Евро-2020 со счетом 1:0
    9:59:39 6/16/2021
    Сборная Франции обыграла Германию благодаря автоголу на Евро-2020 со счетом 1:0
    В Сеть утекли скриншоты дизайна новой операционной системы Windows 11
    9:43:04 6/16/2021
    В Сеть утекли скриншоты дизайна новой операционной системы Windows 11
    Какой следующий рекорд установит Роналду?
    9:37:04 6/16/2021
    Какой следующий рекорд установит Роналду?
    БердскНасмерть разбился 27-летний байкер Иван Мельников возле Универмага в Бердске. Фото и видео с места трагедии
    9:34:50 6/16/2021
    Насмерть разбился 27-летний байкер Иван Мельников возле Универмага в Бердске. Фото и видео с места трагедии