"Пока, я больше никогда не вернусь": Стали известны новые подробности гибели пропавшей в Самаре 15-летней школьницы
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"Пока, я больше никогда не вернусь": Стали известны новые подробности гибели пропавшей в Самаре 15-летней школьницы

11:46:576/16/2021,Алиса ЕршоваФото: со страницы Виктории
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11 июня девочка пропала, а 13 июня ее тело нашли возле железнодорожной станции.

Девочка ушла из дома 11 июня и пропала. Ее нашли через 3 дня
Девочка ушла из дома 11 июня и пропала. Ее нашли через 3 дня

11 июня поисковая организация Лиза Алерт начала поиски девочки. В этот день 15-летняя Виктория ушла из дому, и об этом ее мама сообщила в поисковую организацию. В тот же день пропавшую стали искать, но удалось найти ее далеко не сразу.

14 июня, через три дня, девочку нашли уже мертвой. В соцсетях и на сайте «Лизы Алерт» 14 июня появилось сообщение «Найдена, погибла». Об обстоятельствах смерти поисковый отряд говорить не стал, хотя случай уже привлек внимание общественности.

«Пока. Я больше никогда не вернусь»

Последний раз в сети Виктория была в 18:25 11 июня по самарскому времени (17:25 по московскому времени). В свой последний день она готовилась к своей гибели, словно точно знала, что умрет: она сняла тик-ток, в котором под музыку раз за разом расплывалась в улыбке. Эту запись она выложила на свою стену в ВКонтакте и закрепила, написав: «чаще улыбайся....». Вероятно, этот кусочек своей улыбки она хотела посвятить матери, друзьям и близким. Как говорят знакомые девочки, у матери она была единственным ребенком.

Через 3 часа после видео с улыбками 15-летний подросток выложила пугающую запись: «пока. я больше никогда не вернусь.», написала Виктория без заглавных букв и поставив точку в конце фразы. Свое обещание девочка сдержала.

Девочка из Самары ушла из дома и предположительно покончила с собой
Девочка из Самары ушла из дома и предположительно покончила с собой

Обстоятельства смерти

Тело девочки нашли рядом с железнодорожной станцией Безымянка. Предположительно девочка совершила самоубийство - на это указывают и записи на ее странице, и место, где обнаружили тело.

Люди в соцсетях винят в смерти девочки желание внимания, сам тик-ток, для которого Виктория А. снимала видео, желание лайков и просмотров, а другие, наоборот, считают, что это не имеет никакого отношения к произошедшему. Тем не менее, если 15-летняя девочка хотела внимания, ей это удалось - на ее последнем видео почти 10 000 просмотров.

- Деградация общества на лицо. Одни орут, что виной всему какое-то чертово приложение, когда сами не занимаются детьми и не стараются быть им другом, другие тупо стебутся, видимо, пользователи те самые этого тик-тока. В себе люди стали все меньше и меньше копаться, виня внешние факторы в своих бедах, и это прискорбно, - считает Елена Соколова.

- Одни выкидывают детей с 6 этажа, а другие из жизни, печально, раньше нужно было думать, теперь родителям больно, - считает Светлана Рафикова.

- Очень страшная смерть. Мы, к сожалению, видели фотографии. Царствие небесное. Берегите детей, - пишет Людмила Залесская.

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