В рубрику "Сообщи свои новости" написал Артем:Мне стало интересно, есть ли люди среди молодого поколения, которые реально верят в приметы? Понятно, что бабки во всякую чушь верят, типа чёрных котов, лестниц, пустых вёдер и просыпанной соли. Но современные образованные граждане разве в такое поверят? Было ли у кого-то в жизни такое, что примета срабатывала? Поделитесь историями.
Есть ли люди среди молодого поколения, которые реально верят в приметы?
10:47:546/16/2021
Понятно, что бабки во всякую чушь верят, типа чёрных котов, лестниц, пустых вёдер и просыпанной соли. Но современные образованные граждане разве в такое поверят?
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться
меня радует
меня злит
мне всё равно
любопытно
От редакции
Верите в приметы?
Ваше мнение ценно: оставьте комментарий
Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования
На нашем сайте нельзя:
- нецензурно выражаться;
- писать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов;
- угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить";
- писать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания;
- прямо или косвенно способствовать разжиганию межнациональной розни, в том числе и ущемлению прав или оскорблению других пользователей сайта на основе их расы, национальности или религиозных убеждений;
- публиковать комментарии, содержащие рекламные материалы;
- публиковать комментарии, содержащие информацию о средствах и способах лишения жизни;
- публиковать комментарии, написанные целиком заглавными буквами;
- обсуждать действия модераторов;
- публиковать комментарии, противоречащие законодательству РФ.
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.
15 июня годовщина со дня смерти известной певицы Жанны Фриске
10:32:26 6/16/2021
Гороскоп на 17 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
10:25:36 6/16/2021
16 июня - День рождения ВДНХ: уникальные открытки и красивые поздравления в стихах
10:20:23 6/16/2021
БердскГоряченькую снова отключают в Бердске: В каких домах Микрорайона исчезнет вода 16 июня 2021
10:20:19 6/16/2021
БердскНовые подробности смертельного ДТП: Мотоциклист Иван Мельников приехал в Бердск и разбился о столб из Кемеровской области
10:19:48 6/16/2021
Кто может дважды заразиться коронавирусом, стало известно
10:14:44 6/16/2021
Прямая трансляция матча Россия — Финляндия на Евро-2020: Во сколько начало игры 16 июня 2021
10:06:08 6/16/2021
Какой следующий рекорд установит Роналду?
9:37:04 6/16/2021