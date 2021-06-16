Есть ли люди среди молодого поколения, которые реально верят в приметы?
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16.06
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Есть ли люди среди молодого поколения, которые реально верят в приметы?

10:47:546/16/2021
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Понятно, что бабки во всякую чушь верят, типа чёрных котов, лестниц, пустых вёдер и просыпанной соли. Но современные образованные граждане разве в такое поверят?

Приметы гласят: кошки приносят в дом достаток и счастье
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Артем:
Мне стало интересно, есть ли люди среди молодого поколения, которые реально верят в приметы? Понятно, что бабки во всякую чушь верят, типа чёрных котов, лестниц, пустых вёдер и просыпанной соли. Но современные образованные граждане разве в такое поверят? Было ли у кого-то в жизни такое, что примета срабатывала? Поделитесь историями.
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