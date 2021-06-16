Подросток изнасиловал девушку прямо на дне рождении у друга. Подробности ЧП

В Улан-Уде празднование дня рождения для одной из приглашенных закончилось печально – девушку изнасиловали. Пострадавшая Татьяна в тот злополучный день пошла на день рождения к другу. Именинник решил отметить праздник с размахом и снял в гостинице два номера. Там компания выпивала, а потом пошла в кафе.
Но неожиданно в кафе у Татьяны заболел живот и она решила вернуться в гостиницу. Затем туда вернулась и вся компания. Они снова выпили, а потом пошли в ночной клуб. Но один из приглашенных – 17-летний Олег заявил, что из-за возраста его не пустят в ночное заведение. Поэтому он решил остаться в гостинице и приглядеть за Татьяной. Но в итоге, он ее изнасиловал.
После этого плачущая девушка позвонила подруге, которая гуляла в ночном клубе и попросила вернуться в номер. Она прибежала и встретила Таню у гостиницы, где и узнала об изнасиловании. Подруга завела девушку обратно в номер, вскоре вернулись и остальные участники дня рождения. Насильник отрицал все обвинения и говорил, что девушка врет. В итоге вся компания не поверила Татьяне.
Она выбежала из номера и пошла домой по ночной улице. Там ее встретили двое молодых людей, которым она все рассказала. Они вызвали правоохранителей. Олега задержали, на допросе у следователя он свою вину признал и рассказал, как сломил сопротивление отбивавшейся от него девушки.
На суде были учтены все смягчающие обстоятельства - на момент совершения преступления обвиняемый был несовершеннолетним. Кроме того, в качестве смягчающих вину обстоятельств учел раскаяние парня, наличие у него несовершеннолетней дочери, положительные характеристики и награды за достижения в спорте.
В итоге, ему назначили наказание в виде двух лет колонии общего режима и штраф в 250 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.