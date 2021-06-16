Процесс по громкому делу о жестокой расправе над Галиной Сырмолотовой у парка Победы Бердска начался в горсуде 16 июня 2021
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Процесс по громкому делу о жестокой расправе над Галиной Сырмолотовой у парка Победы Бердска начался в горсуде 16 июня 2021

11:28:306/16/2021,Анастасия СолодковаФото: СКР
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В смерти 78-летней Галины Сырмолотовой подозревают сына друга ее семьи Алексея Панарина. Он находится за решеткой с сентября 2020 года. Изуродованное тело пожилой бердчанки нашли в овраге.

Труп Галины Сырмолотовой нашли у парка Победы в Бердске

В Бердском городском суде 16 июня 2021 года начинается судебный процесс по громкому делу по факту насильственной смерти 78-летней Галины Сырмолотовой в сентябре 2020-го. Ее тело нашли в парке Победы Бердска. Подозреваемого в гибели пожилой бердчанки задержали через три дня. Им оказался сын друга семьи погибшей Алексей Панарин.

Позже ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Первоначально сообщалось об изнасиловании погибшей. Однако такую статью Панарину пока не инкриминируют. В случае обвинительного приговора ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Уголовное дело Панарина поступило в Бердский горсуд 24 мая. 2 июня судья Татьяна Васюхневич назначила первое судебное заседание на 16 июня. Возможно, после этого в процессе наступит перерыв, поскольку председательствующий в процессе уходит в отпуск. Вероятно, заседания продолжатся уже в августе.

Несмотря на то, что процесс открытый, попасть на него журналистам невозможно. Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» в среду помощник председателя горсуда Наталья Сафронова, продолжают действовать ограничительные меры из-за коронавируса, введенные еще осенью 2020 года.

- Все будет зависеть от ситуации с пандемией. Мы руководствуемся приказом Совета судей, который временно ограничил доступ в здание Бердского городского суда лиц, не являющихся участниками процессов, в том числе представителей СМИ, - пояснила Сафронова.

Участников судебных разбирательств, в том числе сотрудников прокуратуры, адвокатов и сотрудников полиции пропускают только при наличии масок.

По версии следствия, Алексей Панарин 13 сентября 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно с силой схватил обеими руками Галину Сырмолотову за волосы и нанес ей множественные удары в голову. Она упала в овраг. Тело Галины Ефимовны обнаружили утром 14 сентября в беердском парке Победы, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Ее похоронили с прикрытым марлей лицом 21 сентября на бердском кладбище рядом с мужем-военным. Подруга Лариса Шипилина рассказала, что у погибшей были сломал все кости и изуродовал лицо.

Уже 18 сентября 2020 года суд отправил на два месяца в СИЗО задержанного накануне подозреваемого в жестокой расправе. Свою причастность к смерти пенсионерки Панарин отрицал. На допросе он заявлял, что 13 сентября в течение дня распивал с потерпевшей у себя в дачном домике спиртные напитки. Когда они возвращались домой, между ними возник словесный конфликт. Погибшая якобы сама упала в лог и сломала себе шею. По предварительной информации, у 78-летней Галины Сырмолотовой был сломан позвоночник, шея, грудная клетка, была вся спина синяя.

Однако друзья Сырмолотовой отрицают такую версию: у нее не было пристрастия к алкоголю. Подруга предположила, что убийца мог позариться на сбережения Галины - она получала пенсию за умершего супруга-военного.

- Она всегда очень молодо выглядела, моложе своих лет. Говорила: я сзади пионерка, а спереди пенсионерка, - рассказала ее подруга Лариса.

Галина Ефимовна приехала в Бердск вместе с супругом в 1993 году из Латвии. Вместе с сослуживцем они получили квартиру в одном доме недалеко от парка Победы. Первый, на кого пало подозрение, - это сын друга мужа. Они были соседями, раньше дружили семьями. Последние годы его сын якобы выпивал. У Галины были накопления, но все они на сберегательных книжках. Были и дорогие кольца. Возможно, именно на это «позарился» злоумышленник, не исключает Лариса. У погибшей было с собой ведро с грибами. Возможно, он ее выследил и требовал деньги.

справка

УК РФ Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности, -
наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

2. Те же деяния, совершенные:
а) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;
б) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего;
в) общеопасным способом;
г) по найму;
д) из хулиганских побуждений;
е) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;
ж) в целях использования органов или тканей потерпевшего;
з) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, -
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в отношении двух или более лиц, -
наказываются лишением свободы на срок до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, -
наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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