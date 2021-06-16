В Бердске инвалиды-колясочники разыскивают автоволонтеров для поездки на экскурсию в планетарий Новосибирска 17 июня 2021. Отблагодарят билетами
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В Бердске инвалиды-колясочники разыскивают автоволонтеров для поездки на экскурсию в планетарий Новосибирска 17 июня 2021. Отблагодарят билетами

11:14:236/16/2021,Поможете?Фото: pixabay
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"К сожалению, мы не можем добраться до планетария сами, нам очень нужна помощь автоволонтеров. Нам удалось найти несколько автомобилистов, готовых подвезти колясочников и сходить на экскурсию вместе с нами. Но не всем хватило места. Несколько человек не смогут поехать без вашей помощи", - пишет Аркадий.

инвалидная коляска
Ребятам нужна помощь

Новосибирский планетарий подарил Бердской организации инвалидов-колясочников 23 билета на экскурсию и просмотр полнокупольного фильма, рассказал "Курьер. Среда. Бердск" инвалид-колясочник из Бердска Аркадий Ситников.

- Экскурсия состоится в четверг 17 июня в 11:00. К сожалению, мы не можем добраться до планетария сами, нам очень нужна помощь автоволонтеров. Нам удалось найти несколько автомобилистов, готовых подвезти колясочников и сходить на экскурсию вместе с нами. Но не всем хватило места. Несколько человек не смогут поехать без вашей помощи, - пишет Аркадий сегодня, 16 июня 2021.

Аркадий уточнил, что у организации осталось 8 билетов для автоволонтеров и их семей.

- Если у вас есть возможность отвезти одного или двух инвалидов-колясочников в планетарий, присоединяйтесь к нам. Мы будем вам очень признательны! - призывает Аркадий Ситников.

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