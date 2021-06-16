Почему в Новосибирске у больницы выстроилась очередь из "скорых": Ответ Минздрава шокирует
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Почему в Новосибирске у больницы выстроилась очередь из "скорых": Ответ Минздрава шокирует

11:37:046/16/2021Фото: pixabay
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В регионе сложная эпидемиологическая ситуация, число обращений к медикам растет.

Обращений с жалобами на внебольничную пневмонию стало больше

С 20.00 14 июня до 8.00 16 июня Городская больница № 3 работала в режиме распределительного инфекционного госпиталя. Медучреждение принимало всех пациентов, у которых подозревали внебольничную пневмонию. За 36 часов госпитализировали 124 человека. Для нормальной работы на смены вывели дополнительных сотрудников, сообщает "Курьер. Среда. Бердск" минздрав Новосибирской области.

Очередь из машин Скорой помощи была зафиксирована только 1 раз – в момент, когда было наибольшее количество обращений. Всего в очереди стояло 8 автомобилей.

В связи со сложной эпидситуацией, увеличивается количество госпитализаций в инфекционные стационары. В связи с этим Министерство здравоохранения Новосибирской области приняло решение о перепрофилировании больниц. 18 июня как инфекционный госпиталь начнет принимать пациентов терапевтический корпус Горбольницы № 1. 19 июня – хирургический корпус больницы скорой помощи № 2».

Напомним, в ночь на среду, 16 июня, рядом с Городской больницей № 3 на улице Мухачева 5/4 выстроилась очередь из «скорых». Местных жителей, ставших свидетелями такой картины, происходящее взволновало.

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