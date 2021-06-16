Как умника-врач из «красной зоны» Ольга Сычевая спасла Павла Плахотникова в Бердске: История из первых уст

Добрая хорошая история произошла в нашем городе накануне Дня медицинского работника. В регистратуру поликлиники №2 на Микрорайоне пришел мужчина, он подождал своей очереди и, сильно волнуясь, обратился к регистратору:
- Вы не подскажите, такой вот вопрос, врач у нас работала, такая девочка маленькая, Ольга Ивановна?
- Это терапевт Ольга Сычевая, она сейчас работает в центральной городской поликлинике,- ответила ему регистратор.
- Как бы я хотел выразить ей свою благодарность. Вы видите, я стою живой перед вами. Уже давно я заболел, и очень серьезно, меня и в онкодиспансер в Новосибирск отправляли, а я не поехал туда, уже просто умирал. И ведь она меня вытянула, она меня вылечила. Она начала меня колоть, назначила то лекарство, назначила другое, только благодаря ей я сейчас жив и стою перед вами. А зовут меня Павел Плахотников. Если возможно, скажите ей спасибо, я не успел сказать тогда. Я пришел, а мне сказали, что она не работает. Это надо же, такая маленькая, а такая умничка.
Любовь Ивановна, так зовут работника регистратуры, рассказывает:
- Я его слушаю, а у самой мурашки прям по коже, дрожь внутри, так он говорил.
Любовь Ивановна нашла вечером телефон врача, которой пришел сказать спасибо Павел Иванович, и передала Ольге Ивановне благодарность пациента. Сегодня эту историю узнала и редакция «Курьер. Среда. Бердск».
Врач-терапевт Ольга Сычевая сейчас работает в поликлинике №1, ведет прием пациентов в так называемой «красной зоне».
- Когда позвонила Любовь Ивановна был вечер, я после приема сидела совсем без сил. Голова болит. 67 человек было на приеме, 40 первичных. Одной пациентке стало плохо, вызывали скорую помощь, пока помощь оказывала первую, перенервничали все, конечно. И вот такие слова теплые, просто бальзам на душу. Я его вспомнила. Я пришла на вызов домой, он собирался умирать, занавесил шторы дома, лежал небритый, нестриженый. Мрачно всё так дома. Не хотел ни есть, ни пить. Ну я его подняла, давай разговаривать, как будто ничего не произошло. Начали лечение. А потом уже мне его жена говорит: «Доктор, он же встал, попросил побрить его, супа поел». Помогли ему внутренние силы, слава богу, что всё так случилось, - рассказала Ольга Ивановна.
Так вот произошло, что благодарность пациента вернула силы врачу. Добро возвращается обязательно, слова благодарности, сказанные от души, окрыляют и дают силы работать, лечить и поднимать на ноги других пациентов. Работник регистратуры поликлиники №2 Любовь Ивановна, рассказывая историю, тоже не может сдержать эмоций.
- Что нужно человеку, толчок. Не было бы так человека. Он говорит, такая маленькая девочка. Я ничего есть не мог, меня мутило, тошнило, выйду на улицу меня качает штормит. Она начала меня лечить, уколы, капельницы. Как-то поставила меня на ноги. Я слушаю, а у меня самой сердце стучит от волнения, от радости, что человек здоров и жив, и говорит нашему доктору спасибо, - рассказала Любовь Ивановна.
Сегодня врачи ЦГБ Бердска работают в сложных условиях, отдавая все силы, чтобы помочь пациентам. Конечно, они не ждут слов благодарности, но что может быть дороже спасибо, сказанного выздоровевшим бывшим пациентом. Тогда уходит усталость, появляются силы и желание работать и спасать.