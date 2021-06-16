Что может защитить от коронавируса: Неожиданный ответ дали ученые

Ученые из Йельского университета сделали неожиданное открытие. Они выяснили, что обычная простуда может защитить от коронавируса. По их данным, провоцирующий простуду вирус запускает у заболевшего иммунный ответ, который может предотвратить заражение коронавирусной инфекцией. Ранее, в результате исследований ученые выяснили, что повышение иммунитета в результате простуды может защитить человека от гриппа, поэтому ученые стали искать аналогичный способ борьбы с COVID-19.
Отметим, что специально для этого исследования ученые вырастили ткань дыхательных путей. Замет ее сначала заразили риновирусом, который провоцирует простуду а уже потом коронавирусом. . После контакта с риновирусом произошла активация иммунной системы, которая остановила распространение SARS-CoV-2. Теперь с помощью этих результатов специалисты рассчитывают найти эффективный способ борьбы с коронавирусом.