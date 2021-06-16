Что может защитить от коронавируса: Неожиданный ответ дали ученые
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Что может защитить от коронавируса: Неожиданный ответ дали ученые

12:02:056/16/2021Фото: pixabay
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Ученые сделали неожиданное открытие, которое может помочь в борьбе с китайским вирусом.

Обычная простуда может защитить от коронавируса

Ученые из Йельского университета сделали неожиданное открытие. Они выяснили, что обычная простуда может защитить от коронавируса. По их данным, провоцирующий простуду вирус запускает у заболевшего иммунный ответ, который может предотвратить заражение коронавирусной инфекцией. Ранее, в результате исследований ученые выяснили, что повышение иммунитета в результате простуды может защитить человека от гриппа, поэтому ученые стали искать аналогичный способ борьбы с COVID-19.

Отметим, что специально для этого исследования ученые вырастили ткань дыхательных путей. Замет ее сначала заразили риновирусом, который провоцирует простуду а уже потом коронавирусом. . После контакта с риновирусом произошла активация иммунной системы, которая остановила распространение SARS-CoV-2. Теперь с помощью этих результатов специалисты рассчитывают найти эффективный способ борьбы с коронавирусом.

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