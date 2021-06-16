Промышленный альпинист сорвался с бизнес-центра Лига-Капитал и погиб в Новосибирске
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Промышленный альпинист сорвался с бизнес-центра Лига-Капитал и погиб в Новосибирске

12:14:236/16/2021Фото: АСТ-54
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Как сообщают свидетели ЧП, у мужчины оторвалось крепление троса на крыше.

Мужчина разбился, упав с высотного здания

Сегодня, 16 июня, в Новосибирске произошла трагедия. В Железнодорожном районе города разбился промышленный альпинист. Как выяснилось, все произошло у бизнес-центра Лига-Капитал, который находится за гостиницей Marins Park Hotel. Как сообщают свидетели ЧП, у альпиниста оторвалось крепление троса на крыше. После этого он упал на землю и скончался на месте от полученных травм. В настоящее время проводится проверка по факту случившегося. На месте работает полиция.

Похожий случай произошел в марте этого года. На улице 1905 года альпинист сорвался с 25-этажного здания. К счастью, он выжил.

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