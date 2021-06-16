В Москве женщина выбросила из окна 3-месячную дочку своей знакомой
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В Москве женщина выбросила из окна 3-месячную дочку своей знакомой

12:46:026/16/2021Фото: pixabay
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Позже женщина призналась, что сделала это из-за конфликта с матерью ребенка.

3-месячную девочку выбросили с 13 этажа

В Москве городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 31-летней местной жительницы Дарьи Шавелкиной. Ее обвиняли в том, что женщина выбросила из окна грудного ребенка своей подруги.

Как выяснило следствие, в начале декабря прошлого года Дарья была в гостях у подруги. Когда ее подруга вышла в другую комнату, она схватила 3-месячную дочку подруги и выбросила ее с 13 этажа. Во время следственных действий подозреваемая призналась, что сделала это из-за конфликта с матерью ребенка. Но позже она рассказала, что у нее случилось обострение психического расстройства. После стационарной психолого-психиатрической экспертизы удалось установить, что женщина симулировала болезнь.

В итоге, ее приговорили к 17 годам колонии общего режима. Также она должна будет выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда в размере пяти миллионов рублей.

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