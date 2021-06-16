В Москве приятель изрезал подругу и ее мать. А потом сжег квартиру
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16.06
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В Москве приятель изрезал подругу и ее мать. А потом сжег квартиру

12:54:506/16/2021Фото: pixabay
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Убийцу задержали.

Убийца нанес женщинам колото-резаные ранения

В Москве задержали мужчину, которого подозревают в убийстве двух женщин. Об этом рассказала представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Москве.

Как стало известно, вчера, 15 июня, в одной из квартир жилого дома по улице Дзержинского в Новой Москве произошел пожар. Во время тушения были обнаружены тела двух женщин. Как установили правоохранители, причиной смерти стали множественные колото-резаные ранения. Их личности пока не установлены.

Как отметили в СК, подозреваемый в ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий и проверки на причастность к совершению данного преступления.

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