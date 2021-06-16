Жена и 6-летний сын остались у погибшего в Бердске мотоциклиста Ивана Мельникова на Ducati. Новые подробности смертельного ДТП

16 июня Иван Мельников в 8:30 утра погиб в аварии: как говорят очевидцы, байкер пытался обогнать две машины и ударился в столб. От столкновения мотоциклист отлетел на несколько метров и приземлился на газон. От полученных травм мужчина скончался, что подтвердили в ГИБДД. Как заявили там же, мотоцикл Ducati был зарегистрирован в Кемеровской области, но на самом деле Иван Мельников проживал в Бердске по ул. К. Маркса, сообщает источник.
- Я его знаю, потому что мы парковали с ним рядом машины. Он отъезжал, а я заезжала, так получалось. Он брал у меня лопату, чистил снег, чтобы выезжать, вот как я его знаю. Покупал сигареты бонд, фиолетовые. Просто общались, разговаривали иногда. Жена работала в «Сантимо», штат сократили, ушла в другой ТЦ работать.
У Ивана Мельникова осталась семья - жена и 6-летний сын.