Жена и 6-летний сын остались у погибшего в Бердске мотоциклиста Ивана Мельникова на Ducati. Новые подробности смертельного ДТП
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Жена и 6-летний сын остались у погибшего в Бердске мотоциклиста Ивана Мельникова на Ducati. Новые подробности смертельного ДТП

1:27:496/16/2021,Алиса ЕршоваФото: «Курьер. Среда. Бердск»
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"Я его знаю, потому что мы парковали с ним рядом машины. Он отъезжал, а я заезжала, так получалось", - говорит источник "Курьер. Среда. Бердск".

Мужчина погиб на месте

16 июня Иван Мельников в 8:30 утра погиб в аварии: как говорят очевидцы, байкер пытался обогнать две машины и ударился в столб. От столкновения мотоциклист отлетел на несколько метров и приземлился на газон. От полученных травм мужчина скончался, что подтвердили в ГИБДД. Как заявили там же, мотоцикл Ducati был зарегистрирован в Кемеровской области, но на самом деле Иван Мельников проживал в Бердске по ул. К. Маркса, сообщает источник.

- Я его знаю, потому что мы парковали с ним рядом машины. Он отъезжал, а я заезжала, так получалось. Он брал у меня лопату, чистил снег, чтобы выезжать, вот как я его знаю. Покупал сигареты бонд, фиолетовые. Просто общались, разговаривали иногда. Жена работала в «Сантимо», штат сократили, ушла в другой ТЦ работать.

У Ивана Мельникова осталась семья - жена и 6-летний сын.

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