Почему люди не хотят иметь высокую зарплату, объяснила психолог
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Почему люди не хотят иметь высокую зарплату, объяснила психолог

1:16:366/16/2021Фото: pixabay
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Люди годами сидят на одном месте и считают себя недостойными высокого дохода.

Некоторые не видят причин уходить с низкооплачиваемой работы

В нашем обществе сложилось некое правило, которого придерживаются долгое время – некоторое люди годами трудятся на низкооплачиваемой должности и не пытаются найти себе другое место. Как пояснила психолог Юлия Зюганова изданию "Прайм", это проблема берет свое начало еще из детства.

- Первая причина — наш менталитет. Большинство людей выросли в семьях, где мамы и папы, бабушки и дедушки, всю жизнь проработали на одном месте, жаловались на низкую зарплату, но терпели. Именно установка "терпи" является корнем проблемы", — считает психолог. - Людям кажется, что работать в одном месте на протяжении нескольких лет даже за маленькую зарплату — это стабильность и комфорт. Есть такое понятие "зона комфорта". Эту "зону" человек определяет сам. Из неё очень тяжело выбраться, даже если сильно захотеть. Но человек привыкает, терпит годами и ему страшно представить, как идти дальше. Потому что он просто не умеет по-другому.

Еще одна причина – это страх перемен и падений. Некоторые люди из-за родителей постоянно живут в страхе провала, боясь подвести родителей.

Еще есть такой комплекс, как «бедность мышления». Это когда человек обвиняет в своих неудачах кого угодно – друзей, знакомых, родных, президента, но только не себя самого.

Для того, чтобы разобраться со своими комплексами и недостатками, необходимо работать со специалистом — психологом, психотерапевтом, психоаналитиком.

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