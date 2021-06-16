Почему люди не хотят иметь высокую зарплату, объяснила психолог

В нашем обществе сложилось некое правило, которого придерживаются долгое время – некоторое люди годами трудятся на низкооплачиваемой должности и не пытаются найти себе другое место. Как пояснила психолог Юлия Зюганова изданию "Прайм", это проблема берет свое начало еще из детства.
- Первая причина — наш менталитет. Большинство людей выросли в семьях, где мамы и папы, бабушки и дедушки, всю жизнь проработали на одном месте, жаловались на низкую зарплату, но терпели. Именно установка "терпи" является корнем проблемы", — считает психолог. - Людям кажется, что работать в одном месте на протяжении нескольких лет даже за маленькую зарплату — это стабильность и комфорт. Есть такое понятие "зона комфорта". Эту "зону" человек определяет сам. Из неё очень тяжело выбраться, даже если сильно захотеть. Но человек привыкает, терпит годами и ему страшно представить, как идти дальше. Потому что он просто не умеет по-другому.
Еще одна причина – это страх перемен и падений. Некоторые люди из-за родителей постоянно живут в страхе провала, боясь подвести родителей.
Еще есть такой комплекс, как «бедность мышления». Это когда человек обвиняет в своих неудачах кого угодно – друзей, знакомых, родных, президента, но только не себя самого.
Для того, чтобы разобраться со своими комплексами и недостатками, необходимо работать со специалистом — психологом, психотерапевтом, психоаналитиком.