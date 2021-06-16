Пять пляжей официально открыты с 16 июня: и все в Советском районе Новосибирска

На сегодняшний день в Новосибирской области открыты первые пять пляжей в Советском районе города: «У моря Обского», «Детский», «Бумеранг», «Галечный» и «Звезда».
Процесс приемки и открытия пляжей продолжается, всего планируется к открытию более 20 пляжей. Государственные инспекторы по маломерным судам (ГИМС) МЧС России в составе комиссий проверяют оборудование и оснащение пляжей, их соответствие требованиям безопасности. Когда все нормы соблюдены, а требования выполнены, пляж допускается к эксплуатации.
Главное управление МЧС России по Новосибирской области настоятельно рекомендует купаться только на официально открытых пляжах. Купание в местах неорганизованного отдыха людей небезопасно.
Кроме того, в связи с началом сезона отпусков и ожидаемыми высокими температурами ожидается массовое посещение водоёмов области населением, с чем увеличивается риск возникновения несчастных случаев на водных объектах области.
Основными причинами возникновения происшествий на водных объектах является купание не в специально отведенных для этого местах, особенно в состоянии алкогольного опьянения, нарушение общепринятых правил поведения на водных объектах, а также оставление детей без присмотра.
Напоминаем, что с текущего года вступили в силу новые правила пользования пляжами в Российской Федерации, в соответствии с которыми посетителям пляжей необходимо:
- Осуществлять купание в отведенных для этого местах.
- Выполнять требования, установленные правилами охраны жизни людей на водных объектах.
- Не допускать порчи имущества и оборудования пляжа.
- Информировать экстренные оперативные службы, спасателей о происшествиях на пляже и чрезвычайных ситуациях на водных объектах.
Также, посетителям пляжей запрещается:
- Загрязнять и засорять зону купания и территорию пляжа.
- Использовать не по назначению оборудование пляжа и спасательные средства.
- Купаться при подъеме красного (черного) флага, означающего что купание запрещено.
- Заплывать за буйки, обозначающие границы зоны купания.
- Плавать на предметах (средствах), не предназначенных для плавания (в том числе досках, бревнах, лежаках).
- Срывать или притапливать буйки, менять местоположение ограждений, обозначающих границы зоны купания, прыгать в воду с не приспособленных для этих целей сооружений.
- Приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей.
- Играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать действия на воде, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся.
- Подавать ложные сигналы тревоги.
- Оставлять без присмотра детей независимо от наличия у них навыков плавания.
Кроме этого, напоминаем, что на пляже купание ограничиваться владельцем пляжа с применением:
- сигнального флага желтого цвета, информирующего об опасности нахождения в воде лиц, не имеющих навыков плавания, людей, имеющих хронические заболевания, и детей.
- сигнального флага красного (черного) цвета, информирующего об опасности нахождения людей в воде.