Напомним, утром у Универмага в Бердске разбился 27-летний мотоциклист. Врачи, приехавшие на место трагедии, смогли лишь констатировать его смерть. Вокруг тела собралась толпа зевак. Некоторые пытались оказать первую помощь Ивану Мельникову. Но он уже погиб. Его мотоцикл отбросило на 100 метров. Тело умершего оказалось на газоне.
Крепкий сон пьяницы около мусорки и именной скамейки попал на фото в парке Бердска
1:09:456/16/2021
Как сообщают очевидцы, на место уже вызвали сотрудников полиции.
Необыкновенное фото прислали читатели "Курьер. Среда. Бердск" в инстаграм- сообщество редакции 16 июня 2021. На нем видно, как мужчина крепко спит возле именной скамейки и мусорки в парке Бердска. Как сообщают очевидцы, на место уже вызвали сотрудников полиции.
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