В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины по ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью). Как стало известно, все произошло вчера, 15 июня. 57-летняя женщина вместе со своим сожителем находились дома. В какой-то момент они начали ругаться из-за ревности мужчины. Он начал избивать свою подругу деревянной палкой. А потом внезапно он схватил канистру с бензином, облил сначала женщину, затем себя и поджег.Женщина начала тушить огонь. К счастью, ей это удалось. Она бросилась к соседям за помощью. В это же время ее сожитель с ожогами убежал в ближайшую лесопосадку, где его и задержали. В настоящее время подозреваемый и потерпевшая находятся с термическими ожогами разной степени тяжести в медицинском учреждении. Расследование уголовного дела продолжается.
Ревнивый муж поджег себя и супругу бензином под Новосибирском
1:29:266/16/2021
Сейчас она оба в больнице, а мужчина еще и под следствием.
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