Когда начнутся массовые проверки газовых АЗС в Бердске после взрыва в Новосибирске, ответил прокурор Василий Калиниченко
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Когда начнутся массовые проверки газовых АЗС в Бердске после взрыва в Новосибирске, ответил прокурор Василий Калиниченко

1:53:396/16/2021,Алиса ЕршоваФото: АСТ-54
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14 июня на Гусинобродском шоссе в Октябрьском районе Новосибирска прогремела канонада взрывов. Огромный огненный гриб был виден почти с любой точки города.

Из-за взрыва заправки в Октябрьском районе, прокуратура сказала проверить все автозаправки. В Бердске об этом не знают.
Из-за взрыва заправки в Октябрьском районе, прокуратура сказала проверить все автозаправки. В Бердске об этом не знают.

14 июня на Гусинобродском шоссе в Октябрьском районе Новосибирска прогремела канонада взрывов. Огромный огненный гриб был виден почти с любой точки города. 35 человек пострадали. Следственный комитет настаивает на заключении под стражу директора заправки, а прокуратура заявила о том, что будут проведены проверки всех заправок в Новосибирской области.

- Прокуратурой Новосибирской области с участием специалистов Ростехнадзора организована масштабная проверка исполнения законодательства о противопожарной безопасности на всех АГЗС области, - заявили в прокуратуре Новосибирской области.

Тем не менее, «на местах» об этом еще ничего не известно.

- Поручение от прокуратуры о проверке заправочных станций еще не поступало. Если поступит - конечно проверим, - заявил исполняющий обязанности прокурора Бердска Василий Калиниченко редакции «Курьер. Среда. Бердск» 16 июня.

Напомним, 31 мая в Бердске сменился и.о. прокурора - вместо Юрия Кващука им стал Василий Калиниченко. Бывший и.о. прокурора Бердска получил повышение.

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В Бердске проверят заправки?

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