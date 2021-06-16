Когда начнутся массовые проверки газовых АЗС в Бердске после взрыва в Новосибирске, ответил прокурор Василий Калиниченко

14 июня на Гусинобродском шоссе в Октябрьском районе Новосибирска прогремела канонада взрывов. Огромный огненный гриб был виден почти с любой точки города. 35 человек пострадали. Следственный комитет настаивает на заключении под стражу директора заправки, а прокуратура заявила о том, что будут проведены проверки всех заправок в Новосибирской области.
- Прокуратурой Новосибирской области с участием специалистов Ростехнадзора организована масштабная проверка исполнения законодательства о противопожарной безопасности на всех АГЗС области, - заявили в прокуратуре Новосибирской области.
Тем не менее, «на местах» об этом еще ничего не известно.
- Поручение от прокуратуры о проверке заправочных станций еще не поступало. Если поступит - конечно проверим, - заявил исполняющий обязанности прокурора Бердска Василий Калиниченко редакции «Курьер. Среда. Бердск» 16 июня.
Напомним, 31 мая в Бердске сменился и.о. прокурора - вместо Юрия Кващука им стал Василий Калиниченко. Бывший и.о. прокурора Бердска получил повышение.