Взрыв в Новосибирске: Шесть пострадавших находятся в реанимации после пожара на газовой АЗС в Новосибирске
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Взрыв в Новосибирске: Шесть пострадавших находятся в реанимации после пожара на газовой АЗС в Новосибирске

1:40:586/16/2021Фото: скрин с видео
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Из реанимации выписали лишь одного из пострадавших во время взрыва на заправке на Гусинобродском шоссе.

Один из пострадавших при взрыве отправился домой

Сегодня, 16 июня, стало известно, что из реанимации выписали одного из пострадавших во время взрыва на заправке на Гусинобродском шоссе. Еще одного человека перевели из интенсивной терапии в обычную палату. Сейчас в тяжелом состоянии все еще остаются шесть человек. Как сообщил главврач областной больницы Анатолий Юданов, все они находятся в сознании.

Напомним, 14 июня, около 6 часов вечера на заправке произошел взрыв. Затем прогремело еще несколько взрывов и начался пожар, который распространялся стремительно. Огонь подошел к капитальным гаражам и был готов перекинуться на соседняя бензиновую автозаправку.

"Ликвидация пожара осложнялась хлопками газовых баллонов и емкостей с топливом. Кроме того, огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых происходила разгерметизация газовых баллонов. Угроза жилым домам отсутствует. Силы пожарно-спасательного гарнизона стянуты по повышенному номеру", - рассказали в управлении МЧС по Новосибирской области.

В 19:57 огнеборцам удалось локализовать пожар и не допустить распространение огня на ближайшую АЗС станцию. А в 21 час пожар удалось ликвидировать, производилась проливка конструкций. Полная же ликвидация пожара была в 1.48 ночи. Пострадали 35 человек.

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Скорейшего выздоровления пострадавшим

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