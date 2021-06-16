Взрыв в Новосибирске: Шесть пострадавших находятся в реанимации после пожара на газовой АЗС в Новосибирске

Сегодня, 16 июня, стало известно, что из реанимации выписали одного из пострадавших во время взрыва на заправке на Гусинобродском шоссе. Еще одного человека перевели из интенсивной терапии в обычную палату. Сейчас в тяжелом состоянии все еще остаются шесть человек. Как сообщил главврач областной больницы Анатолий Юданов, все они находятся в сознании.
Напомним, 14 июня, около 6 часов вечера на заправке произошел взрыв. Затем прогремело еще несколько взрывов и начался пожар, который распространялся стремительно. Огонь подошел к капитальным гаражам и был готов перекинуться на соседняя бензиновую автозаправку.
"Ликвидация пожара осложнялась хлопками газовых баллонов и емкостей с топливом. Кроме того, огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых происходила разгерметизация газовых баллонов. Угроза жилым домам отсутствует. Силы пожарно-спасательного гарнизона стянуты по повышенному номеру", - рассказали в управлении МЧС по Новосибирской области.
В 19:57 огнеборцам удалось локализовать пожар и не допустить распространение огня на ближайшую АЗС станцию. А в 21 час пожар удалось ликвидировать, производилась проливка конструкций. Полная же ликвидация пожара была в 1.48 ночи. Пострадали 35 человек.